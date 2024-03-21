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Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok ağır sözler! "Trabzon'da Fenerbahçe'ye alerji var"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 23:54
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Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin son düdüğünün ardından yaşananların yankıları sürerken, Bordo-Mavililerin eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe için çok ağır ifadeler kullandı.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuşarak, Fenerbahçe'ye karşı sert söylemlerde bulundu.

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''FENERBAHÇELİLER POLİS ARABALARINI TERS ÇEVİRDİ"

''FENERBAHÇELİLER POLİS ARABALARINI TERS ÇEVİRDİ"

Hacıosmanoğlu yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Fenerbahçe ile Trabzon'da yaptığımız karşılaşmalarda gergin olduğumuzda her zaman Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürüldü. Ne zaman sakin oynasak Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynuyoruz. Seyircinin maçı germesinin Trabzonspor'a faydası yok, zararı var. Sahaya suların atılması normal değil, tasvip etmiyoruz. Yaygara koparıyorlar maç neden tatil olmadı diye. Fenerbahçeliler polis arabalarını devirdiler, Galatasaray stadında bırakın su şişesini itfaiye sanki sahaya su tutuyordu." dedi.

"TRABZON'DA FENERBAHÇE'YE ALERJİ VAR"

"TRABZON'DA FENERBAHÇE'YE ALERJİ VAR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul olduğunu ve gerginliğe bunun neden olduğunu söyleyerek, "Trabzonspor'un VAR'daki arkadaşlardan şikayet etmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı. O şahıs orada çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu? O golü iptal etse, maç 2-2 devam etse taraftar sahaya girecek mi? Tamam golü attın yendin, İstanbul'da biz sevinmişiz ligin başı ortam gergin değil, orda da hakem haksızlıklarına uğramamıza rağmen yendik sevindik. O maçla bunu neden kıyaslıyorsun, maç başladı ortam gergin, Trabzon'da zaten Fenerbahçe'ye karşı normalde bir alerji var. Maç bitmiş, faulü vermemiş golü yemişiz, her taraf gergin stadın ortasında niye seviniyorsun git soyunma odasında sevin. Sevinmek hakları tamam ama ortam gergin, niye daha çok geriyorsun, el kol hareketleri yapıyorsun." sözlerini sarf etti.

"BOKSÖR MÜSÜN FUTBOLCU MU?"

"BOKSÖR MÜSÜN FUTBOLCU MU?"

Bordo-mavili kulübün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin provokasyonda bulunduğunu ifade ederek "Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi olan şahıs yere seriyor onu, senin futbolcun futbol takımının sporcusu mu yoksa boks kulübünün sporcusu mu, onların boks kulübü de var ben bunları anlayamadım. Güvenlik görevlisi taraftarı yakaladı etkisiz hale getirdi, daha neden vuruyorsun buna. O etkisiz hale getirmese sana saldırmaya devam etse vur. Sen yumruk tekme atıyorsun, ondan sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin. Ayrıca sakat olan Mert Hakan yedek kulübesinde. Bunların hepsi provokasyon, neden getirip yedek kulübesine koyarsın.'' ifalerini kullandı.

"O FUTBOLCULAR TRABZON'DAN NASIL AYRILDI?"

"O FUTBOLCULAR TRABZON'DAN NASIL AYRILDI?"

Hacıosmanoğlu sözlerine devam ederek, "Futbolcu taraftarın kafasına tekme atıyor. Ankaragücü başkanı zavallı mı o zaman. O futbolcular Trabzon'dan adli işlem yapılmadan nasıl ayrıldı. Seyircimizin yaptığını da tasvip etmiyoruz. Bir suç işledik cezası var bunu çekeriz." şeklinde konuştu.

"FETÖ'YE EN BÜYÜK DARBEYİ BEN VURDUM"

"FETÖ'YE EN BÜYÜK DARBEYİ BEN VURDUM"

Fenerbahçe'yi FETÖ ile suçlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ali Koç kurşunlanma olayını gündeme getirdi. Otobüs kurşunlanmasını FETÖ'ye bağladı, iki kulübün arasını da FETÖ açıyormuş, bıraksın gitsin. FETÖ ile siz kol kolaydınız. FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız. FETÖ Fenerbahçe'yi neden ele geçirsin. FETÖ Trabzon ve Trabzonspor ile oyun oynayamaz, ancak sizin gibilerle oynarlar. Çünkü siz işlerine gelir arkadaş olursunuz, zaaflarınızı bulur oyun oynarlar. Biz FETÖ'yü de onun arkasındakileri CIA'yi de MOSSAD'ı da tanımıyoruz, biz öyle bir milletiz. Ali Koç basın toplantısı yapıyor, Trabzonspor'a da mavi boncuk dağıtıyor "FETÖ aramızı bozuyor" diyor. Ne FETÖ, ne köpekleri ne de arkada onları besleyenler, ne Trabzonspor'a ne de Trabzon'a hükmedemez. Sadece sizin gibi onların içinde olan zaaflarınızı teslim ettiğiniz için size oyun yapabilir bize yapamaz. O konuda başka kapıya." değerlendirmesinde bulundu.

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