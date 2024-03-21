Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok ağır sözler! "Trabzon'da Fenerbahçe'ye alerji var"

"FETÖ'YE EN BÜYÜK DARBEYİ BEN VURDUM"

Fenerbahçe'yi FETÖ ile suçlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ali Koç kurşunlanma olayını gündeme getirdi. Otobüs kurşunlanmasını FETÖ'ye bağladı, iki kulübün arasını da FETÖ açıyormuş, bıraksın gitsin. FETÖ ile siz kol kolaydınız. FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız. FETÖ Fenerbahçe'yi neden ele geçirsin. FETÖ Trabzon ve Trabzonspor ile oyun oynayamaz, ancak sizin gibilerle oynarlar. Çünkü siz işlerine gelir arkadaş olursunuz, zaaflarınızı bulur oyun oynarlar. Biz FETÖ'yü de onun arkasındakileri CIA'yi de MOSSAD'ı da tanımıyoruz, biz öyle bir milletiz. Ali Koç basın toplantısı yapıyor, Trabzonspor'a da mavi boncuk dağıtıyor "FETÖ aramızı bozuyor" diyor. Ne FETÖ, ne köpekleri ne de arkada onları besleyenler, ne Trabzonspor'a ne de Trabzon'a hükmedemez. Sadece sizin gibi onların içinde olan zaaflarınızı teslim ettiğiniz için size oyun yapabilir bize yapamaz. O konuda başka kapıya." değerlendirmesinde bulundu.