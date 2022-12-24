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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu! İzleyenler sosyal medya hesaplarından paylaşıyor...

24.12.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı müthiş bir tempoyla başladı. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından derbiye sahne olan Süper Lig'de iki ekip de kazanmak için sahaya çıktı. Mücadelenin 12. dakikasında Fenerbahçe'de Joshua King'in mükemmel şutu direkte patladı! Yıldız oyuncunun şutunda direğe çarpan topun sesi televizyondan duyuldu.

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelenin henüz başında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Joshua King'in vuruşu direkten döndü.

TOP DİREKTE PATLADI! ÇIKAN SES TELEVİZYONDAN DUYULDU

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde sol kanattan yüklenen sarı-lacivertlilerde Joshua King'in vuruşu Uğurcan Çakır'ı geçerek direkte patladı. Direkten çıkan ses televizyondan duyuldu. Futbol severler o anları sosyal medyada paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

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Trabzonspor Joshua King fenerbahçe Süper Lig bahçe maçı maçı süper li

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