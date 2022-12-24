Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu! İzleyenler sosyal medya hesaplarından paylaşıyor...

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelenin henüz başında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Joshua King'in vuruşu direkten döndü.

TOP DİREKTE PATLADI! ÇIKAN SES TELEVİZYONDAN DUYULDU

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde sol kanattan yüklenen sarı-lacivertlilerde Joshua King'in vuruşu Uğurcan Çakır'ı geçerek direkte patladı. Direkten çıkan ses televizyondan duyuldu. Futbol severler o anları sosyal medyada paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.