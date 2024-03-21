Trabzonspor-Fenerbahçe maçında her şeyi başlatan 'maskeli taraftarın' ifadesi ortaya çıktı! "Maç öncesi tanımadığım kişiler..."

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından Türk futbol tarihinin kara gecelerinden bir tanesi yaşanmıştı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda orta sahada kutlama yaparken, maskeli bir taraftar sahaya atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmıştı. Bu olayın hemen sonrasında saha içi adeta savaş alanına dönmüş ve futbolcular ile taraftarlar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuşmuştu.
Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan maskeli taraftar Hasan Ç.'nin mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.
Hasan Ç. maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.
Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti.
Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.
Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti.