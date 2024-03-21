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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında her şeyi başlatan 'maskeli taraftarın' ifadesi ortaya çıktı! "Maç öncesi tanımadığım kişiler..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 21:35
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbi karşılaşmasının ardından yaşananlar maçın önüne geçerken, bitiş düdüğüyle sahaya atlayan ve yaşanan olayların fitilini ateşleyen maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından Türk futbol tarihinin kara gecelerinden bir tanesi yaşanmıştı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda orta sahada kutlama yaparken, maskeli bir taraftar sahaya atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmıştı. Bu olayın hemen sonrasında saha içi adeta savaş alanına dönmüş ve futbolcular ile taraftarlar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuşmuştu.

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İFADESİNE ULAŞILDI

İFADESİNE ULAŞILDI

Maçın ardından gözaltına alınan ve dün 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan maskeli taraftar Hasan Ç.'nin mahkemedeki ifadesine ulaşıldı.

50 KİŞİLİK GRUPLA GELMİŞ

50 KİŞİLİK GRUPLA GELMİŞ

Hasan Ç. maçı izlemek için 14 Mart'ta Almanya'nın Köln şehrinden Trabzon'a 50 kişilik grupla geldiğini söyledi.

"TANIMADIĞIM KİŞİLER MEŞALE VERDİ"

"TANIMADIĞIM KİŞİLER MEŞALE VERDİ"

Maça girecekleri esnada tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini belirten Hasan Ç, bir meşaleyi kemer bölgesine saklayarak stada girdiğini, yanında da maske olduğunu ifade etti.

"MEŞALEYİ SAHAYA ATMADIM"

"MEŞALEYİ SAHAYA ATMADIM"

Maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını dile getiren Hasan Ç, maç başladığı esnada meşale yakan grubun içinde kendisinin de olduğunu, söndükten sonra meşaleyi sahaya atmadığını belirtti.

"GERGİN BİR ORTAM VARDI"

"GERGİN BİR ORTAM VARDI"

Sahaya ilk atlayan Hasan Ç, maçın başından sonuna kadar gergin bir ortam olduğunu ifade etti.

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