Trabzonspor-Fenerbahçe maçında her şeyi başlatan 'maskeli taraftarın' ifadesi ortaya çıktı! "Maç öncesi tanımadığım kişiler..."

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve bitiş düdüğünün ardından Türk futbol tarihinin kara gecelerinden bir tanesi yaşanmıştı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda orta sahada kutlama yaparken, maskeli bir taraftar sahaya atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmıştı. Bu olayın hemen sonrasında saha içi adeta savaş alanına dönmüş ve futbolcular ile taraftarlar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuşmuştu.

