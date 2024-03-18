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  4. Trabzonspor Fenrbahçe maçının yankıları sürüyor! 3 holigan havalanına giderek Fenerbahçeli futbolcuları açık açık tehdit etti, izleyenlerin kanı dondu

Trabzonspor Fenrbahçe maçının yankıları sürüyor! 3 holigan havalanına giderek Fenerbahçeli futbolcuları açık açık tehdit etti, izleyenlerin kanı dondu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 00:40
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşerken, Trabzonsporlu 3 taraftar, havalimanına giderek Fenerbahçeli futbolculara tehditler savurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan çirkin olayların yankıları sürerken, olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamada ise İçişleri Bakanlığı'ndan tam teçhizatlı korumalar olmadan yola çıkmayacağını yetkililere bildirmişti.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİLER

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İstanbul'a dönmek üzere havalimanına gidecek olan Sarı-Lacivertliler'den önce bazı holigan Trabzonsporlu taraftarlar paylaştıkları videoda Fenerbahçeli futbolcuları açık açık tehdit ettiler.

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

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3 kişinin bulunduğu videoda holiganlar "Bugün bize yapılan haksızlığa karşı bütün eşimizi dostumuzu havaalanına bekliyoruz. Bunların analarını avratlarını s.... Polis önlem almış havalimanına kimseyi sokmuyor. Bütün taraftarları havaalanı kavşağına bekliyoruz." sözlerini kullandı.

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İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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