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Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

05.09.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı da bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi ise idmanda yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor ferencvaroş

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