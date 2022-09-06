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Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.09.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Eylül Perşembe günü Ferencvaros'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Çift kale maç ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor ferencvaroş hazırlık mac

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