Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de bu hafta en çok dikkat çeken maçlarından biri de Trabzonspor ve Galatasaray maçı. İki büyük takım maçı almak ve takımını üst tura taşımak için sahada kıyasıya mücadele edecek. Bordo mavililer Yeni Malatya, Sivas ve Giresun maçlarından galibiyetle ayrıldı. Eğer Galatasaray maçını da alırsa 4'te 4 yapacak. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın saati...
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Galatasaray maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Söz konusu maç 20.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Haftanın heyecanla beklenen maçlarından biri olan Trabzonspor Galatasaray maçı, Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Oynanan son 10 maçta Trabzonspor 5, Galatasaray 3 galibiyet elde etti. Bu akşam karşı karşıya gelecek iki büyük takım, son 10 karşılaşmasının ikisinde berabere kaldı.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Berat Özdemir, Bakasetas, Marek Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny
GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Patrick van Aanholt, Nelsson, Christian Luyindama, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Diagne
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