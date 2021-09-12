Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de bu hafta en çok dikkat çeken maçlarından biri de Trabzonspor ve Galatasaray maçı. İki büyük takım maçı almak ve takımını üst tura taşımak için sahada kıyasıya mücadele edecek. Bordo mavililer Yeni Malatya, Sivas ve Giresun maçlarından galibiyetle ayrıldı. Eğer Galatasaray maçını da alırsa 4'te 4 yapacak. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı yayın saati...