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Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

19.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya geldi.

Bordo-mavili ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolcularla ve teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi, imza aldı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

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Anahtar Kelimeler:
antalya Abdullah Avcı Trabzonspor antalya havalimanı

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