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Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

30.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

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