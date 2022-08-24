SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Kopenhag ile yenişemedi! Fırtına Devler Ligi'ne veda etti

Trabzonspor Kopenhag ile yenişemedi! Fırtına Devler Ligi'ne veda etti

24.08.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Trabzonspor, play-off turu ikinci mücadelesinde 2-1'in rövanşında karşılaştığı Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililer aldığı bu skorla Devler Ligi'ne veda ederken, Kopenhag yoluna gruplarda devam etme hakkı kazandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanırken Danimarka'nın köklü kulüplerinden Kopenhag ile eşleşmişti. Temsilcimiz, deplasmanda oynadığı ilk mücadele rakibine 2-1 mağlup olurken tur şansını Trabzon'a bırakmıştı.

BERABERLİK YETMEDİ!

aed53e0e-8962-475c-b5eb-9e484aac3bbc

Eşleşmenin rövanş mücadelesinde iki ekip bu kez Trabzonspor'un ev sahipliğinde Akyazı'da karşı karşıya geldi. Taraftarların hıncahınç doldurduğu mücadelede temsilcimiz oyunun mutlak hakimi olurken, net gol pozisyonları da yakaladı ancak karşılaşma başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.

FIRTINA'DAN ERKEN VEDA

9c7de2a943fb8355e775c69f4ae11c8b

Bu skorla Danimarka ekibi yoluna Şampiyonlar Ligi gruplarında devam etme hakkı kazanırken, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bordo-Mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK 11'DE 4 FARKLI OYUNCU

be87e962-20e5-44da-bfc1-eb508f8d5d62

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti. Avcı, Bakasetas-Bardhi değişikliği yaparken, Vitor Hugo'nun yerine Bartra'ya şans verdi. Trezeguet, Kopenhag maçına yedek başlarken Abdülkadir Ömür forma giydi. Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Doğucan Haspolat'ı da Kopenhag maçında yedek soyundurup Siopis'i sahaya sürdü.

BARTRA VE BARDHI İLK KEZ 11'DE

651da4a86e0def9c3b78ae511e648eef

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor'da yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi ilk 11'de forma giydi. Bordo-mavili takıma transferlerinin ardından Kopenhag ile oynanan ilk karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Bartra ve Bardhi, yeni takımlarıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı, stoperde Bartra'yı Denswil ile oynattı.

4 EKSİK

aed53e0e-8962-475c-b5eb-9e484aac3bbc

Trabzonspor, Kopenhag karşısına sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Bordo-mavililerde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Kopenhag maçının kadrosunda yer alamadı. Hamsik, 61 numaralı Trabzonspor formasıyla saha kenarında oyuncuların ısınmasını izledi. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas ise maça yedekler arasında başladı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

3384d7f4cec79b0ba46587d4359554f1

Trabzonspor taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi. Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇINDAN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag son dakika şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Geri dönmek istiyor, ayrıldığına pişman! Taraftar istemiyor

Buruk kapıyı gösterdi, G.Saray'da 5 ayrılık! Torreira ve Oliviera...

Buruk kapıyı gösterdi, G.Saray'da 5 ayrılık! Torreira ve Oliviera...

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye öfkesinin nedeni belli oldu!

Yasak getirildi! Derbi öncesi şaşırtan karar

Yasak getirildi! Derbi öncesi şaşırtan karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.