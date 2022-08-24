Trabzonspor Kopenhag ile yenişemedi! Fırtına Devler Ligi'ne veda etti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanırken Danimarka'nın köklü kulüplerinden Kopenhag ile eşleşmişti. Temsilcimiz, deplasmanda oynadığı ilk mücadele rakibine 2-1 mağlup olurken tur şansını Trabzon'a bırakmıştı.

BERABERLİK YETMEDİ!

Eşleşmenin rövanş mücadelesinde iki ekip bu kez Trabzonspor'un ev sahipliğinde Akyazı'da karşı karşıya geldi. Taraftarların hıncahınç doldurduğu mücadelede temsilcimiz oyunun mutlak hakimi olurken, net gol pozisyonları da yakaladı ancak karşılaşma başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.

FIRTINA'DAN ERKEN VEDA

Bu skorla Danimarka ekibi yoluna Şampiyonlar Ligi gruplarında devam etme hakkı kazanırken, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bordo-Mavililer yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK 11'DE 4 FARKLI OYUNCU

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti. Avcı, Bakasetas-Bardhi değişikliği yaparken, Vitor Hugo'nun yerine Bartra'ya şans verdi. Trezeguet, Kopenhag maçına yedek başlarken Abdülkadir Ömür forma giydi. Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Doğucan Haspolat'ı da Kopenhag maçında yedek soyundurup Siopis'i sahaya sürdü.

BARTRA VE BARDHI İLK KEZ 11'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor'da yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi ilk 11'de forma giydi. Bordo-mavili takıma transferlerinin ardından Kopenhag ile oynanan ilk karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Bartra ve Bardhi, yeni takımlarıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı, stoperde Bartra'yı Denswil ile oynattı.

4 EKSİK

Trabzonspor, Kopenhag karşısına sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Bordo-mavililerde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Kopenhag maçının kadrosunda yer alamadı. Hamsik, 61 numaralı Trabzonspor formasıyla saha kenarında oyuncuların ısınmasını izledi. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas ise maça yedekler arasında başladı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Trabzonspor taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi. Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.