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Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.08.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 çalışmasının ardından geniş alan oyunları ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın Kopenhag’a giderek karşılaşma öncesi son antrenmanını Parken Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag futbol

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