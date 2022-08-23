Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. İlk maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer kendi sahasında galibiyet yaşamak istiyor. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda?