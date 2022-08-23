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Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda?

23.08.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kopenhag'a UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 mağlup oldu. Temsilcimizin amacı ikinci mücadeleden üstünlükle ayılmak. Heyecanla beklenen rövanş maçı için geri sayım devem ederken futbolseverler de karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. İlk maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer kendi sahasında galibiyet yaşamak istiyor. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag Trabzonspor - Kopenhag
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