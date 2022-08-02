Trabzonspor Kulübünün 55. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Trabzonspor Kulübünün 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kulüp Başkanı Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un tam 55 yıl önce kurulduğunu hatırlattı. Trabzon şehrinin, Trabzonspor'dan öncesine uzanan bir futbol mirasına sahip olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şekilde futbol hakkında yazılan kitaplarla, yurdun dört bir köşesinden ve hatta yurt dışından gelen takımlar karşısında oynanan maçlarla, Türkiye'yi amatör şampiyonasında kazanılan kupalarla ve adı kulaktan kulağa bir efsane gibi yayılan amatör futbolcularla büyüdü. Sokak sokak, mahalle mahalle, bu kentin futbol sevdalısı gençlerin elinde büyüyüp serpilen bir sevdaydı bu. "

Ağaoğlu, Trabzonspor futbolunun radikal altyapısını oluşturan amatör kulüpler arasındaki rekabetin, sportif rekabet olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor kurulmadan önce rekabet anlayışı, İdmanocağı, İdmangücü, Martı Spor, Karadeniz Gücü, Sebatspor, Necmiati, Yolspor ve daha niceleri sadece ve sadece bir tek şeye odaklanmışlardı. Sportif rekabet. Spor, etik ve ahlakının ifade ettiği rekabeti büyüterek yani biri diğerinden daha güçlü mücadele ederek, biri diğerini sportif anlamda geride bırakmak üzere verilen bir mücadeleydi. Bu rekabetin anlamı buydu. Diğerini ezmek, diğerinin hakkını çalmak, diğerinin hakkını gasbetmek, spor dışı, etik dışı, spor ahlakıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarla diğerini yok etmeye yönelik bir rekabet değil, sportif anlamda rakibini geçmek üzerine temel prensip olarak bunu edinerek, bu rekabetten güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü ve Trabzonspor'umuzu bugün bu noktaya getirdi."

- "Geçmişinden güç alan bu kulüp, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor"

Trabzonspor'un kurulduktan yalnızca yedi yıl sonra İkinci Lig şampiyonu olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Birinci Lig'e çıktıktan iki sene sonra Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı ve kısa sürede Karadeniz'in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. 8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5 Başbakanlık Kupası ve müzemizin de en görkemli en onurlu armağanı olan Kıbrıs Barış Kupası da var elbette. Tüm bu başarıların hepsinde alnı ak, başı dik oldu Trabzonspor'un." diye konuştu.

"Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor." ifadesini kullanan Ağaoğlu, "Karadeniz fırtınasının 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor ve aynı zamanda Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğimiz gibi yan yana durarak, birlikte yol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak büyük, farklı duruşuyla, karakteriyle fark yaratan bir camianın bir parçası ve hizmetkarı olmaktan onur duyduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Sizlerle birlikte yaşayacağımız Trabzonspor'umuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun inşallah." dedi.

- "Bu iki kupa da göstermiştir ki başarıyı birlik ve beraberlik getirmiştir"

Trabzonspor Divan Başkan Vekili Mehmet Ongan da Trabzonspor'un herkesin ortak paydası olduğunu ifade ederek, "Kaldırdığımız bu iki kupa da göstermiştir ki başarıyı birlik ve beraberlik getirmiştir. Gerçek Trabzonsporluluk sadece iyi günde ve başarıda değil, köklerimizde olan Trabzonspor'un felsefesine, geleneğine ve göreneğine her durumda sahip çıkmakla başarılır." şeklinde konuştu.

Kulüp içerisindeki birliği önce kurulların, sonra teknik adamların sağladığını dile getiren Ongan, "Kulüp dışındaki beraberliği sağlamak ise başta değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm eski yöneticilerim, eski sporcu kardeşlerimizin görevi olmalıdır." ifadesini kullandı.

Ongan, Trabzonspor Kulübünün çıtayı her zaman yüksek tuttuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarın beklentisi de budur. Ayrıca bilinmelidir ki önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan çok daha zor olacaktır. Trabzonspor'un yanlışları samimiyetle ifade edilebilir ancak Trabzonspor Kulübü, kötü günlerinde fırsatçılık yapılacak kulüp değildir. Trabzonspor'un sahipleri olan değerli taraftarlarımızdan beklentimiz, ricamız, eleştiri değil, sabırdır. Sabır ve zaman en güçlü iki savaşçıdır. Sabırla nezaket birleşince güç doğar."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, eski üyelerden Neriman Arman'a plaket takdim edildi.

Programa, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı ile diğer yöneticiler, kulübün eski yöneticileri, üyeleri, taraftarlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonluk kupası ile Turkcell Süper Kupa tören alanına getirildi.