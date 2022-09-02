Trabzonspor maçında ortalık karıştı! Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı, penaltı tartışmasıyla çalkalanıyor. Ümraniyespor'da Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi. Fenerbahçeli taraftarların adeta çıldırdığı pozisyon maçın önüne geçti. Geçtiğimiz hafta Valencia'ya gösterilen kırmızı kartın ardından bu pozisyonun es geçilmesi taraftarları adeta çıldırttı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Trabzonspor'da Stefano Denswil'in dirseğinin suratına gelmesiyle yere yığılan Umut Nayir için sağlık ekipleri saha içine girdi. Ümraniyespor futbolcuların yoğun itirazına rağmen oyunu devam ettiren Arda Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.
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