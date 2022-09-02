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Trabzonspor maçında ortalık karıştı! Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

02.09.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın henüz başında ev sahibi ekibin penaltı pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart göstererek Fenerbahçeli Valencia'yı oyundan atan Arda Kardeşler'e özellikle sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun tepki var.

Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
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Ümraniyespor-Trabzonspor maçı, penaltı tartışmasıyla çalkalanıyor. Ümraniyespor'da Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Arda Kardeşler devam kararı verdi. Fenerbahçeli taraftarların adeta çıldırdığı pozisyon maçın önüne geçti. Geçtiğimiz hafta Valencia'ya gösterilen kırmızı kartın ardından bu pozisyonun es geçilmesi taraftarları adeta çıldırttı.

YERE YIĞILDI

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Trabzonspor'da Stefano Denswil'in dirseğinin suratına gelmesiyle yere yığılan Umut Nayir için sağlık ekipleri saha içine girdi. Ümraniyespor futbolcuların yoğun itirazına rağmen oyunu devam ettiren Arda Kardeşler'e sosyal medyada tepki yağdı.

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