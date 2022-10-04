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Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Trabzon'dan yarın Monaco'ya hareket edecek bordo-mavililer, aynı gün TSİ 20.00'de müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.​​​​​​

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor hazırlık monaco maçı

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