Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmana uzun süre sakatlıkları devam eden Visca, Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan'ın yanı sıra kas spazmı geçiren Gomez ve Trezeguet ile kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, katılmadı.

- Sakatlıkları bulunan Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Gomez, antrenmana katılmadı

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