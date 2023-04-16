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Trabzonspor'u reddetti, Fenerbahçe'yi seçti! Jorge Jesus sonrası Sergen Yalçın geliyor

16.04.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve yarışı sürerken, Fenerbahçe'nin son haftalarda gösterdiği performans ve yaşadığı puan kayıplarının ardından teknik direktör Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefindeydi. Sezon sonunda Jesus'un takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir isim gündemde. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe lider Galatasaray ile olan 6 puanlık farkı kapatarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Sarı-Lacivertliler kalan süreçte puan kaybı yaşamak istemezken, 29'uncu hafta karşılaşmasında lider Galatasaray Kayserispor'u 6-0 mağlup ederken, Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Sarı-Kırmızılılar'ın 3 puanla tamamladığı haftada hata yapmak istemezken, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılsa da eleştiri oklarının hedefindeydi.

ANKARAGÜCÜ MAÇI SONRASI...

ANKARAGÜCÜ MAÇI SONRASI...

80'inci dakikada rakibini karşısında 1-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 87'inci dakikada Enner Valencia'nın 90+6'ıncı dakikada ise Miguel Crespo'nun golleriyle Ankaragücü'nü mağlup etmeyi başardı. Son haftalarda gösterilen performans sonrası halihazırda eleştirilerin hedefinde olan Jorge Jesus, Ankaragücü mücadelesinden sonra da tartışmaların odağındaydı.

JORGE JESUS...

JORGE JESUS...

Öte yandan sezon sonunda Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocanın Brezilya'ya gideceği konuşulurken, Fenerbahçe için de birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

"ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR"

"ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR"

Bu isimlerden biri de ismi son günlerde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılan, Başkan Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme hakkında, "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

'YENİ ADRESİ FENERBAHÇE'

'YENİ ADRESİ FENERBAHÇE'

Tüm bunlar yaşanırken, Sergen Yalçın için bomba bir iddia gündemde. Fanatik'in haberine göre; 50 yaşındaki teknik başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın yeni adresi Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe olacak.

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