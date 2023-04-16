Trabzonspor'u reddetti, Fenerbahçe'yi seçti! Jorge Jesus sonrası Sergen Yalçın geliyor

"ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR"

Bu isimlerden biri de ismi son günlerde Trabzonspor ile ciddi şekilde anılan, Başkan Ertuğrul Doğan Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme hakkında, "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.