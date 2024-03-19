Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den olay yaratacak sözler! "Fenerbahçe küme düşmeliydi"

"FENERBAHÇE'NİN RUHUNDA VAR"

Fenerbahçe ve yaşanan olaylarla ile ilgili açıklamalarına devam eden Sadri Şener, "Karşılıklı restleşmenin, birbirini sevmemenin saymamanın baş nedenlerinden biri bence, Fenerbahçe’nin sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiç birşey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları yaratıyor. Trabzon’u küçük göremiyorsun olmuyor tabii ama Pendik’i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe’nin ruhunda olan bir şey, düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi, onu bilmiyorum. Ama şu da var, bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru." sözlerini sarf etti.