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Trabzonspor'un galibiyeti sonrası Süper Lig ekiplerinden eş zamanlı paylaşım!

16.02.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla temsilcimiz olurken, maç öncesi oluşan birlik havası maç sonunda da sürdü. Süper Lig kulüplerinden paylaşımlar ardı ardına geldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor play-off ilk turu karşılaşmasında sahasında Basel ile karşı karşıya geldi.

MORAL VEREN GALİBİYET

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Mücadele bordo-mavililerin tek gollü üstünlüğü ile tamamlanırken, alınan bu sonuç ülkemizde yaşanan kötü günler sonrası moral olurken, gerek maç öncesi, gerekse maç sonrası birlik ve beraberlik havası hakimdi.

EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

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Karşılaşma öncesi tribünde her renkten taraftar yerini alırken, maçın ardından Süper Lig'in devleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüpten paylaşım geldi.

Yapılan bu paylaşımlar Trabzonspor resmi hesabından da paylaşılarak oluşan birlik havası sürdü.

İŞTE KULÜPLERİN PAYLAŞIMLARI

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

GALATASARAY

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

ANKARAGÜCÜ

ANKARAGÜCÜ

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR
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