Trabzonspor'un galibiyeti sonrası Süper Lig ekiplerinden eş zamanlı paylaşım!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor play-off ilk turu karşılaşmasında sahasında Basel ile karşı karşıya geldi.

MORAL VEREN GALİBİYET

Mücadele bordo-mavililerin tek gollü üstünlüğü ile tamamlanırken, alınan bu sonuç ülkemizde yaşanan kötü günler sonrası moral olurken, gerek maç öncesi, gerekse maç sonrası birlik ve beraberlik havası hakimdi.

EŞ ZAMANLI PAYLAŞIM

Karşılaşma öncesi tribünde her renkten taraftar yerini alırken, maçın ardından Süper Lig'in devleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüpten paylaşım geldi.

Yapılan bu paylaşımlar Trabzonspor resmi hesabından da paylaşılarak oluşan birlik havası sürdü.