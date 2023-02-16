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  4. Trabzonspor'un golünce tüyler diken diken oldu! Kalesini tüm hızıyla terk edip Türk bayrağına doğru koşan Uğurcan Çakır sosyal medyanın gündeminde...

Trabzonspor'un golünce tüyler diken diken oldu! Kalesini tüm hızıyla terk edip Türk bayrağına doğru koşan Uğurcan Çakır sosyal medyanın gündeminde...

16.02.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i konuk ediyor. Maçın ikinci yarısında Jens Larsen'in attığı golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer büyük bir sevinç yaşadı. Tüm oyuncular golün ardından yedek kulübesindeki bayrağa doğru koştu. Uğurcan Çakır'ın kalesinden tüm hızıyla koşup bayrağı öpmesi sosyal medyada gündem oldu.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin gölgesinde oynanan müsabakaya taraftarların dayanışması damgasını vurdu. Geliri AFAD’a bağışlanacak müsabaka öncesinde taraftarlar stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Mücadelede görev yapan 800 özel güvenlik ekibi de alacakları ücretleri bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

GOL SEVİNCİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Dakikalar 65'i gösterdiğinde Jens Larsen'in golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın kendi kalesinden tüm hızıyla koşup Türk bayrağına sarılması dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

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