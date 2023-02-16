Trabzonspor'un golünce tüyler diken diken oldu! Kalesini tüm hızıyla terk edip Türk bayrağına doğru koşan Uğurcan Çakır sosyal medyanın gündeminde...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin gölgesinde oynanan müsabakaya taraftarların dayanışması damgasını vurdu. Geliri AFAD’a bağışlanacak müsabaka öncesinde taraftarlar stat girişinde belirlenen noktada depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak topladı. Mücadelede görev yapan 800 özel güvenlik ekibi de alacakları ücretleri bağışlama kararı alarak örnek bir davranış sergiledi.

GOL SEVİNCİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Jens Larsen'in golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın kendi kalesinden tüm hızıyla koşup Türk bayrağına sarılması dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.