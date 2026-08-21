Trabzonspor'un mağlubiyeti sonrası olay sözler! Salah iddiası gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Ferencvaros'a 1-0 mağlup olarak turu deplasmana bırakmış oldu.
Karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.
"Sonuç doğaldır ki büyükbir hayal kırıklığı. Fakat ikinci yarıdaki dominasyon ve hırs, geleceğe dair umutlar veriyor. Alınan bu sonuç kimseyi karamsarlığa sokmasın. Trabzonspor bu turu geçebilecek güçte. Yeter ki eksikler görünüp gerekli hamleler yapılsın. Ayrıca her şeyi Salah'tan beklemek de doğru değil, hücumda çeşitliliği artırmak lazım. Nwaiwu'nun son dakikada gereksiz yaptığı hareket ve gördüğü kırmız kartın ise profesyonellikle uzaktan yakından ilgisi yok."
"Turu zora sokan faktör, Fatih Tekke’nin geç farkına varıp düzeltmeye çalıştığı hatalarıdır. Cesaret ise Trabzonspor’un felsefesidir. Tekke’nin duygusal olduğunu biliyorum. Ancak Avrupa Ligi kapısına dayanmışken, yaşana bilecek hayal kırıklığının faturası Salah’a değil, hocasına yazar!"
İlk yarıdaki tutuk futbolu gören Tekke hemen hamlelerini yaptı. Malinovskyi ve Aral Şimşir’i oyuna alırken, Umut ve Bouchouari’yi kenara aldı. Tekke sadece değişiklik yapmadı, aynı zamanda taktiksel hamle de yaptı ve ikinci yarıda salah’ı ortaya çekti. Nitekim bu operasyon hemen etkisini gösterdi ve Ferencvaros kalesini ablukaya aldı Bordo-Mavililer. Ancak skoru korumak için tamamen kapanan Ferencvaros karşısında trabzonspor tüm hücum opsiyonlarını denedi, ancak istediği golü bir türlü bulamadı. Özellikle Salah tüm özverisini sahada gösterdi, belki de Liverpool’da oynarken bile bu kadar efor sarfetmemiştir sahada. Açıkçası dün gece ikinci yarıda Tekke tüm kozlarını kullandı, bütün tuşlara bastı ama bir türlü Macar savunmasını geçemedi, daha doğrusu rakip hatasız oynadı. Rövanşa dezavantajlı bir skorla gideceğiz ama umutlarımız sürüyor. Rakibin Trabzon’da yaptığını, biz niye deplasmanda yapmayalım. Zor ama neden olmasın, yeter ki inanalım...
"Gerek ligde oynanan Kasımpaşa maçında gerek dün gece oynanan Ferencvaros karşılaşmasında bir kez daha görüldü ve anlaşıldı ki bordo-mavili takımın orta sahasına futbolda ‘6’ numara diye tabir edilen 1 adet oyuncuya ihtiyacı var hem ekmek hem de su gibi, hatta oksijen gibi!" [Milliyet]
"Bu maçta kaybettik ama rövanşta ikinci yarıdaki futbolumuzu oynarsak turu geçeriz. Trabzonspor, takım bütünlüğünü ve ideal 11'i yakalarsa seri galibiyetler almaya başlar! Taraftarın ve camianın Fatih Tekke ve bu takıma destek vermesi lazım. Hakem İgor Pajac çok kötü bir maç yönetti. Yediğimiz golden önce Salah'a yapılan net faülü atladı. Nwaiwu'nun penaltısını es geçti. Yine Nwaiwu'yu haksız bir kırmızı kartla attı. Maç boyunca takdir haklarını hep rakipten yana kullandı."
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