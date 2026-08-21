Trabzonspor'un mağlubiyeti sonrası olay sözler! Salah iddiası gündem oldu

"LIVEPOOL'DA BU KADAR EFOR SARFETMEMİŞTİR" - TUNÇ KAYACI (Fanatik)

İlk yarıdaki tutuk futbolu gören Tekke hemen hamlelerini yaptı. Malinovskyi ve Aral Şimşir’i oyuna alırken, Umut ve Bouchouari’yi kenara aldı. Tekke sadece değişiklik yapmadı, aynı zamanda taktiksel hamle de yaptı ve ikinci yarıda salah’ı ortaya çekti. Nitekim bu operasyon hemen etkisini gösterdi ve Ferencvaros kalesini ablukaya aldı Bordo-Mavililer. Ancak skoru korumak için tamamen kapanan Ferencvaros karşısında trabzonspor tüm hücum opsiyonlarını denedi, ancak istediği golü bir türlü bulamadı. Özellikle Salah tüm özverisini sahada gösterdi, belki de Liverpool’da oynarken bile bu kadar efor sarfetmemiştir sahada. Açıkçası dün gece ikinci yarıda Tekke tüm kozlarını kullandı, bütün tuşlara bastı ama bir türlü Macar savunmasını geçemedi, daha doğrusu rakip hatasız oynadı. Rövanşa dezavantajlı bir skorla gideceğiz ama umutlarımız sürüyor. Rakibin Trabzon’da yaptığını, biz niye deplasmanda yapmayalım. Zor ama neden olmasın, yeter ki inanalım...