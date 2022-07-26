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Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

26.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya'da toplam 23 günlük kamp gerçekleştiren Trabzonspor, kente döndü.

Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde son çalışmasını basına kapalı yaparak hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Salzburg Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla 3 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a geldi.

Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Karadeniz ekibi, otobüsle alandan ayrıldı.

Bordo-mavililer, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Karadeniz ekibi, izin yapmadan yarın saat 18.00'de kentte ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

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Trabzonspor futbol

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