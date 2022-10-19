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Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi:

19.10.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu oyuncular da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler"

Trabzonspor'un, Danimarkalı futbolcusu Jens Stryger Larsen, "Çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu oyuncular da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler." dedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Larsen, Trabzonspor'a transferinin kendisi açısından kolay bir karar olduğunu, adaptasyon sürecinin fazla uzun sürmediğini söyledi.

Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren Larsen, "Ben de elimden geleni mücadeleyi vermeye, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve mümkün olan her maçı kazanmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Larsen, Trabzonspor'dan ayrılan Cornelius'un yakın arkadaşı olduğunun hatırlatılması üzerine, "Buraya gelmeden önce tabii ki kendisiyle görüşmelerim olmuştu. Neler yapmam gerektiğini bana anlatmıştı. Burada geçirdiğimiz kısa sürede bana çok yardımcı oldu. Ancak futbol hayatı böyledir. Onu tabii ki yanımda görmek isterim ama hayat bu. Bazen ayrılıklar yaşanabiliyor. Bütün takım arkadaşlarımızla yakın ilişkilerimiz olduğu için Cornelius'un ayrılığının beni çok fazla etkilediğini söyleyemem. Ama benim çok yakın arkadaşımdı." yanıtını verdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Monaco maçı öncesinde kas sakatlığı yaşadığını hatırlatan Larsen, "Çok fazla maç oynuyoruz, çok fazla seyahat ediyoruz. Muhtemelen önümüzdeki haftalar da böyle olacak. Bahsettiğim ufak sakatlık problemini atlatmış ve kendimi hazır hissediyorum." diye konuştu.

Larsen, takım için elinden geleni yapmaya çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu oyuncular da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler. Sadece sağ kanat bölgesinde değil birçok mevkide oyuncuları değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Avrupa Ligi'ni düşündüğünüzde ve Spor Toto Süper Lig'de de mücadele ediyorsunuz. Çok fazla maç ve çok fazla seyahat sonucu geniş kadronun önemini görüyorsunuz. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Sadece sağ kanat mevki değişmiyor. Bütün bölgelerde değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Birçok bölge değişebiliyor, sağ kanat oynayabilecek çok yetenekli oyuncularımız var."

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi:

- "Çok geniş bir kadroya sahibiz ve bu oyuncular da bir mevkiden daha fazla mevkide oynama yeteneğine sahipler"

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Larsen, takımın oyun düzenini değerlendirdi

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