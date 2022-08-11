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Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

11.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

İspanya'nın Levante takımında forma giyen orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Trabzonspor ile transfer görüşmesi için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan 27 yaşındaki futbolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bordo-mavili takıma transferinde bazı prosedürlerin kaldığını belirten Bardhi, "Daha sonra kalan iş, takım arkadaşlarım ve hocamla tanışmak olacak. Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için büyük gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek ve bu şansa erişebilmek uzun süredir beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı." diye konuştu.

Makedon futbolcu, daha sonra beraberindeki kulüp yetkilileriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Makedon Enis Bardhi, Trabzon'a geldi

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transfer Süper Lig Trabzonspor futbol

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