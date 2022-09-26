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Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

26.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

NEVŞEHİR (AA) - Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın ismi, Nevşehir'de bir okulda yaşatılacak.

Memleketi Isparta'dan atandığı ilk görev yeri Erzurum'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden 25 yaşındaki öğretmen Özge Kılıç'ın isminin yaşatılması amacıyla Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu'nda "Öğretmen Özge Kılıç Sanat Sokağı" oluşturuldu.

Müzik, görsel sanatlar, matematik ve kitap okuma salonlarının bulunduğu alanın açılışı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezen Becel, öğrencilerle sohbet etti.

Müzik atölyesinde bağlama çalan öğrenciye eşlik eden Becel ve Polat, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Becel, gazetecilere, trafik kazasında yaşamını yitiren genç öğretmeni saygıyla andıklarını belirterek, "Göreve başlayamayan sınıf öğretmeni Özge Kılıç'ın ismini burada yaşatmak istedik. Hem gönüllerde hem duvarda ismi yaşayacak." dedi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

Trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin ismi Nevşehir'de yaşatılacak

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Anahtar Kelimeler:
Özge Kılıç Nevşehir gazi ortaokulu

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