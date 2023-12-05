Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarıyla birlikte lüks araçlarına el konulmuştu.