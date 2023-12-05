Trafikteki konvoyu görenler şaşırdı! Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları 'günlük otopark ücreti' nedeniyle TMSF'ye çekildi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarıyla birlikte lüks araçlarına el konulmuştu.
TRAFİKTE DİLAN POLAT KONVOYU!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesine sergilenen araçlar daha sonra Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'na çekilmişti.
Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları, otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı.
Araçların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) götürülmek üzere konvoy halinde yola çıkartıldığı bilgisine ulaşıldı.
Konvoy, akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi.