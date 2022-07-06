Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da üreticiler yüksek verim için ürünlerinin gelişim döneminde yağış bekliyor.

Trakya'da "sarı gelin" olarak anılan ayçiçekleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyadı.

Bahar yağışları ve büyüme dönemindeki mevsim şartlarının istenen düzeyde ilerlemesiyle ayçiçekleri güzel bir seviyeye ulaştı. Üreticiler, gelişim dönemine giren ayçiçeğinin yüksek verime ulaşması için gözünü yağmura çevirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çiftçilerin güzel bir ayçiçeği sezonu için yağış beklediğini söyledi.

Ayçiçeğinin gelişim sürecinde suya ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Arabacı, "Geçen düşen yağmurlar ayçiçeğinin baş yapısının oluşumunu rahatlattı, iyi bir yağış olmuştu. Bu dönemde gelecek yağış hem başın olgunlaşmasına hem de taneyi beslemesine yardımcı olur" dedi.

Arabacı, yağışlar ve mevsim şartlarının uygun olması halinde iyi verim alınacağını dile getirdi.

Bereketli ve hayırlı bir sezon dileyen Arabacı, "Şu an gidişat kötü değil, iyi gidiyor. Tabi inşallah yakın zamanda güzel bir yağış alırız. Bu yağışları aldığımız taktirde bol ve bereketli bir sezon geçiririz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak"

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl yağış durumuna göre ayçiçeğinde yüksek verim olabileceğini belirten Öcal, "Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 500 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu yıl ekim zamanında yağışlar da çiftçinin istediği şekilde oldu. Ayçiçekleri açmaya başladı. Bu dönemlerde yağış olması durumunda çiftçilerimiz için güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacak inşallah. Şu ana kadar üreticilerimizden hastalık ve zarar konusunda bir olumsuzluk yok." dedi.

Tekirdağ'da 600 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapan Metin Arabacı, bu dönemlerde yağacak yağışların ayçiçeklerinde verimi daha da artıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayçiçekleri bu sene uygun zamanda ekildi. İlk ekim zamanındaki yağış miktarı yeterliydi. Şu anda bölgemizde kurak bir sezon geçiriyoruz. Ayçiçekleri de çiçek döneminde. Bu dönemler de yağış olursa rekor verimlere ulaşırız. İlimizde dekarda 200-250 kilogram verim bekliyoruz. Yağış olursa dekarda 300-350 kilogram verimleri yakalarız. Köylerde yağış alan yerler var ama özellikle deniz kenarları fazla yağış almadı."

- "275 bin ton ayçiçeği hedefliyoruz"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Kırklareli'nde ayçiçeği gelişiminin çok güzel olduğunu belirtti.

Bu yıl ekili alanların güzel yağış aldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Trakya toprakları çok verimli. Bu topraklarda yetiştirilen hububat verimli ve yüksek kaliteli oluyor. Geçen yıl 240 bin ton verim elde ettik. Bu yıl 275 bin ton ayçiçeği hedefliyoruz. Sulanabilir tarım arazilerinde dekara 450 kilograma kadar verim alıyoruz. Bölgede sulanabilir arazilerimizde de artış oldu. Bu da verime yansıyacaktır. Bir yada iki kez yeteri kadar yağış alabilirsek hedeflediğimiz rakamın üstüne de çıkabiliriz."