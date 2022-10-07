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Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

EDİRNE (AA) - Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu nedeniyle Eski Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanların ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Hızırbey Cami İmam Hatibi Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Rüstem Paşa Cami olmak üzere kentteki pek çok camiyi doldurdu.

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli Tekirdağ mevlit kandili

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