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Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

EDİRNE (AA) - Trakya'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında çocuklar velileriyle okula geldi. Öğrenciler ile veliler okul binalarına alındı.

Edirne'de öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli'nde ise Atatürk İlkokuluna sabah saatlerinde gelen öğrenciler ile velilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Daha sonra okul binasına alınan öğrenci ile velileri binayı gezdi.

Velilerden Serhat Solmaz, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının uyum eğitimine velileri de dahil etmesini çok olumlu karşıladıklarını söyledi.

Her ilkin çok önemli olduğunu ifade eden Solmaz, ilk gün velilerle birlikte olan çocukların okula uyumlarının daha kolay olacağına inandıklarını belirtti.

Çocukları kadar heyecanlı olduklarını dile getiren Solmaz, "Tabii ki çocuğumuz okula başlıyor sonuçta. Heyecan olmaz mı? İnşallah hayırlısıyla başladığı gibi hayırlısıyla bitirir. İyi bir eğitim tamamlar, iyi bir meslek sahibi olur. Çocuklar ilk gün daha ufak oldukları için okulda bayağı zorlanıyorlar. Aileyle birlikte ilk günü atlatırlarsa, daha rahat, daha kolay bir uyum sağlayacaklarına inanıyorum. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığını destekliyorum. Mantıklı bir yaklaşımda bulunmuşlar." diye konuştu.

Veli Simge Erdoğan da okulun ilk günü çocuğuna eşlik ederek, okula daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacağını kaydetti.

Birinci sınıfa başlayan Aras Ege Erdoğan ise okula başladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da da öğrenciler velileriyle uyum eğitimlerine başladı.

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Trakya'daki okullarda uyum eğitimi başladı

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