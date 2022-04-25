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Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

25.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor - Bölgede agro turizm organizasyonları düzenleyen Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses: - "Etkinlikleri biz ayçiçeği, lavanta, çiçek açan ağaçlarla yapıyoruz. Misafirlerimiz özellikle İstanbul'dan katılıyor. Hedefimiz sanat, amacımız agro turizm"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Doğası, tarihi ve mutfağıyla öne çıkan Trakya, son yıllarda tarımsal üretimin turizmle birleştirildiği agro turizmle de dikkati çekmeye başladı.

Bereketli topraklara sahip Trakya'da yetişen neredeyse her ürün, tarımsal turizmin bir parçası haline geliyor. Bölgedeki fotoğraf derneklerinin yanı sıra İstanbul'daki fotoğraf tutkunları, kanoladan ayçiçeğine, lavantadan çeltiğe tarımın renklerini kadrajlarına taşımak için sık sık organizasyonlar düzenliyor.

Bu organizasyonların bu mevsimdeki çekim noktası ise Trakya'yı sarıya boyayan kanola tarlaları.

Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunları, Trakya'nın altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştirmek için bölgeye geliyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

- "Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer"

Tarımsal üretimi turizmle buluşturan organizasyonlardan biri de Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde kurulu Pavli Atölye.

Pehlivanköy ilçesinin eski isminden esinlenen organizasyon 400 nüfuslu köye periyodlarla onlarca fotoğraf sanatçısını çekerek bölge tanıtımına katkı sunuyor.

Atölyenin sanat yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, agro turizm (tarım turizmi) hayali, hedefi ve ideali ile Trakya'nın zengin bitki örtüsünü sanatla buluşturduklarını söyledi.

Doğayla iç içe zaman geçirdiklerini ifade eden Gürses, Türkiye'nin birçok noktasından fotoğraf sanatçılarının bölgeye gelerek doğanın renk cümbüşünü objektiflerine yansıttıklarını kaydetti.

Trakya'nın köylerindeki kızların fotoğraf tutkunlarına modellik yaptıklarını anlatan Gürses, "Kanalolar çok güzel. Trakya çiftçisinin artık kanolaya ilgisinin arttığı herkes tarafından biliniyor. Biz de bunun görsel halini sanatımıza konu ve fon ediyoruz. Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer." diye konuştu.

Kanola tarlalarında çerçeve ve çeşitli dekorlar ile kurgusal fotoğrafların elde edilmesine katkı sağladıklarını aktaran Gürses, şöyle devam etti:

"Burada hem müziğimizi dinliyor hem doğayla güzel vakit geçiriyor ve sanatsal faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bu tarz etkinlikleri biz ayçiçeği, lavanta, çiçek açan ağaçlarla yapıyoruz. Misafirlerimiz özellikle İstanbul'dan katılıyor. Hedefimiz sanat, amacımız agro turizm."

- "Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor"

İstanbul'dan etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Sinan Türkmen ise Trakya'nın zengin coğrafyasında kurgusal fotoğraflar çektiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde bu tür etkinliklerin yapılamadığını anımsatan Türkmen, "Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bereketli topraklar, güzel manzaralar, güzel insanlar... Her türlü fotoğrafa doyup gidiyoruz." dedi.

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

- Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor - Bölgede agro turizm organizasyonları düzenleyen Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses: -

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

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