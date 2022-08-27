ESKİŞEHİR (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.
Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı.
TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:
Motosiklet:
1. Xavier De Soultrait (Fransa)
2. Michele Cotti (İtalya)
3. Ejder Erişti
Quad:
1. Hasan Yatkın
2. Rasim Akyalı
3. Kadir Dağlı
Otomobil:
1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe
2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek
3. Mithat Diker/Erdal Oral
SSV:
1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak
2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu
3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya)
Kamyon:
1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya)
TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz