YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

27.08.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.

Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı.

TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:

Motosiklet:

1. Xavier De Soultrait (Fransa)

2. Michele Cotti (İtalya)

3. Ejder Erişti

Quad:

1. Hasan Yatkın

2. Rasim Akyalı

3. Kadir Dağlı

Otomobil:

1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe

2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek

3. Mithat Diker/Erdal Oral

SSV:

1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak

2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu

3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya)

Kamyon:

1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya)

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yarışma

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:05
İkindi
16:47
Akşam
19:45
Yatsı
21:09
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.