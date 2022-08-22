SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Öyle bir paylaşım yaptı ki... Mario Balotelli Galatasaray'a!

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Mario Balotelli Galatasaray'a!

22.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ilk 3 haftanın sonunda yalnızca 2 gol kaydeden Galatasaray 2 maçında galip gelmeyi başarsa da yalnızca 2 gol atılması hem yönetim hem de taraftarların oldukça dikkatini çekti. Sarı-Kırmızılı ekipte yaşanan bu durumun ardından bitirici forvet talimatı veren Okan Buruk'un bu isteği sonrası harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, son günlerde Adana Demirspor ile sorunlar yaşayan ve Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmayan Balotelli'yi listenin ilk sırasına yazdı.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken, 3 haftanın sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray bu haftaya kadar sadece 2 gol atabildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 galibiyeti de 1-0'lık skorlarla gelirken, yeni transfer Seferovic henüz Süper Lig'de çıktığı resmi maçlarda gol atma başarısı gösterebilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın kaydettiği 2 gol de oyuna sonradan gelen Bafetimbi Gomis'in ayağından geldi.

BURUK TALİMATI VERDİ!

depophotos_17599397_16_9_1657365176

Hal böyle olunca yeni bir golcü arayışlarına hız veren Galatasaray'da kurmaylar birçok ismi listeye almış durumda... Okan Buruk'un bitirici bir forvetin kadroya katılması talimatıyla harekete geçen yönetim birçok isimle temaslarını sıklaştırırken gündeme flaş bir isim geldi.

BALOTELLI GÜNDEMDE

balotelli_965

Sözcü'nün haberine göre; Adana Demirspor'un geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı, Başkan Murat Sancak ve Teknik Direktör Montella ile sorunlar yaşayan Mario Balotelli'yi kadroya katması gündemde.

4 MİLYON EURO...

murat_sancak_balotelli_icin_istedigi_rakami_acikladi_1642322362_4293

Sarı kırmızılılar, Balotelli'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini öderse transfer gerçekleşebilir. Yönetim içinde Balotelli isminin ağır bastığı öğrenildi.

"TRANSFER RESMİLEŞTİ"

630319b486b24422b0e8b1aa

Öte yandan, İtalyan golcü Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı belirtilirken, kadroya alınmama sebebi olarak sakatlığı gösterildi ancak birçok futbolsever sosyal medyadan konuyla alakalı paylaşımlarda bulunurken "Galatasaray'a hayırlı olsun", "Kadroya alınmaması transferin resmileştiğinin göstergesi", "Balotelli Galatasaray'da" gibi yorumlarda bulundu.

BALOTELLI'DEN PAYLAŞIM

ooo

Balotelli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da kafaları karıştırdı. Yıldız futbolcu, masaj yapılmakta olan bacağının fotoğrafını yayınlayıp kırık kalp emojisi koydu. Bunun sakatlık yoksa moral bozukluğu kırgınlık mı olduğu net olarak anlaşılamadı.

Geçtiğimiz sezonun başında Monza'dan Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, Mavi Şimşekler ile 33 karşılaşmada görev aldı. 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran İtalyan yıldız, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

"KİMSEYİ ZORLA TUTAMAYIZ"

620cfea74e3fe10ce88f6360

Geçtiğimiz günlerde Mario Balotelli’nin transfer olma durumu ile ilgili sorusu üzerine Sancak “Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız. Neticede sözleşmesinde ‘serbest kalma’ maddesi var. Ödeyen takım alıp götürebilir eğer kendisi de gitmek isterse. Yapabilecek bir şey yok” ifadesini kullanmıştı.

MARIO BALOTELLI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor son dakika balotelli son dakika transfer galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada şok tespit

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

Emekli promosyonları için 32 bin TL iddiası!

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Dünya tarihine geçen maç! Skor 7-1 ama...

Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!

Fenerbahçe'de Arda Güler kadroda yok!

Bu kadarını kimse beklemiyordu! G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer

Bu kadarını kimse beklemiyordu! G.Saray'dan TFF 1. Lig'e transfer

Cenk Tosun'dan büyük tepki! Maç sonunda...

Cenk Tosun'dan büyük tepki! Maç sonunda...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.