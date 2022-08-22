Öyle bir paylaşım yaptı ki... Mario Balotelli Galatasaray'a!

Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalırken, 3 haftanın sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray bu haftaya kadar sadece 2 gol atabildi. Sarı-Kırmızılılar'ın 2 galibiyeti de 1-0'lık skorlarla gelirken, yeni transfer Seferovic henüz Süper Lig'de çıktığı resmi maçlarda gol atma başarısı gösterebilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın kaydettiği 2 gol de oyuna sonradan gelen Bafetimbi Gomis'in ayağından geldi.

BURUK TALİMATI VERDİ!

Hal böyle olunca yeni bir golcü arayışlarına hız veren Galatasaray'da kurmaylar birçok ismi listeye almış durumda... Okan Buruk'un bitirici bir forvetin kadroya katılması talimatıyla harekete geçen yönetim birçok isimle temaslarını sıklaştırırken gündeme flaş bir isim geldi.

BALOTELLI GÜNDEMDE

Sözcü'nün haberine göre; Adana Demirspor'un geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı, Başkan Murat Sancak ve Teknik Direktör Montella ile sorunlar yaşayan Mario Balotelli'yi kadroya katması gündemde.

4 MİLYON EURO...

Sarı kırmızılılar, Balotelli'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini öderse transfer gerçekleşebilir. Yönetim içinde Balotelli isminin ağır bastığı öğrenildi.

"TRANSFER RESMİLEŞTİ"

Öte yandan, İtalyan golcü Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı belirtilirken, kadroya alınmama sebebi olarak sakatlığı gösterildi ancak birçok futbolsever sosyal medyadan konuyla alakalı paylaşımlarda bulunurken "Galatasaray'a hayırlı olsun", "Kadroya alınmaması transferin resmileştiğinin göstergesi", "Balotelli Galatasaray'da" gibi yorumlarda bulundu.

BALOTELLI'DEN PAYLAŞIM

Balotelli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da kafaları karıştırdı. Yıldız futbolcu, masaj yapılmakta olan bacağının fotoğrafını yayınlayıp kırık kalp emojisi koydu. Bunun sakatlık mı yoksa moral bozukluğu kırgınlık mı olduğu net olarak anlaşılamadı.

Geçtiğimiz sezonun başında Monza'dan Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, Mavi Şimşekler ile 33 karşılaşmada görev aldı. 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran İtalyan yıldız, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

"KİMSEYİ ZORLA TUTAMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Mario Balotelli’nin transfer olma durumu ile ilgili sorusu üzerine Sancak “Şimdi biz bir tane santrafor alacağız. Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var. Ama gitmek isterse de zorla kimseyi tutamayız. Neticede sözleşmesinde ‘serbest kalma’ maddesi var. Ödeyen takım alıp götürebilir eğer kendisi de gitmek isterse. Yapabilecek bir şey yok” ifadesini kullanmıştı.