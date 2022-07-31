"Trap Zafer Kupası" müsabakaları Kahramanmaraş'ta sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Trap Zafer Kupası" yarışmaları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 24 ilden 132 sporcu katıldı.

Yarışmalar; büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, veteran erkekler, büyük kadınlar ve genç kadınlar olmak üzere 6 kategoride yapılan final yarışmalarıyla sona erdi.

Büyük erkekler kategorisinde, Kocaeli'nden Oğuzhan Tüzün birinci, Bursa'dan Alp Kızılsu ikinci, Kocaeli'nden Murat İlbilgi ise üçüncü oldu.

Genç erkeklerde, Konya'dan Vekil Ege Keten birinci, Kocaeli'nden Süleyman Güvercin ikinci, Kocaeli'nden Hüseyin Efe Özmen ise üçüncülüğü elde etti.

Yıldız erkeklerde, Kocaeli'nden Yasin Efe Kesim birinci, Kahramanmaraş'tan Mertcan Çınarlıdere ikinci, Aydın'dan Fehmi Gezer ise üçüncü sırada yer aldı.

Veteran erkeklerde, Bursa'dan Ahmet Karagöz birinci, Manisa'dan Tahir Arslan ikinci, İstanbul'dan İlker Ergülen ise üçüncü sırada organizasyonu bitirdi.

Büyük kadınlarda, Kahramanmaraş'tan Safiye Sarıtürk Temizdemir birinci, Kahramanmaraş'tan Rümeysa Pelin Kaya ikinci, Bursa'dan Bedia Kızılsu Dilara üçüncü sırada yer buldu.

Genç kadınlarda, Kocaeli'nden Nisanur Aydemir birinci, Kahramanmaraş'tan Esma Samira Kaya ikinci, Kahramanmaraş'tan Tuğba Tatlı ise üçüncü oldu.

Büyük erkek takımı kategorisinde, Kocaeli birinci, Bursa ikinci, Adana üçüncü olurken, Genç erkek takımı kategorisinde de, Kocaeli birinci Kahramanmaraş ikinciliği elde etti.

- Çolakoğlu: "

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, başarılı bir yarışma ortaya konulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Trap Skeet Atış Poligonu'nu hem kendilerinin hem de sporcuların çok sevdiğini dile getiren Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"O kadar yarışmalara gidiyorum, bu kadar tam puan atılan serileri hayatımda ilk defa burada gördüm. Bu demek ki poligon ayarları müthiş bir şekilde yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ulaşabildiğimiz her sporcuya, 'Memnun musunuz?' diye soruyoruz. Herkes memnun. Bu bizim için son derece önemli bir kriter. Bu tür yarışmalarda milli takım seçme puanları veriliyor. Kahramanmaraş son yılarda atıcılıkta ciddi bir çıkış yaptı. Kolay kolay bir sporcu yüksek sayıları atamaz. Bu bakımdan geleceğe çok ümitle bakıyorum. Çünkü buradaki her yarışma Paris Olimpiyatları kotası için hazırlık demek. Burada olimpiyata katılan sporcularımız yarıştı. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz yarıştı. Dünya üçüncüsü yarıştı. Dünya rekortmeni kızımız da burada yarışıyor. Hepsi mutlu. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Trap Zafer Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın atıcılık sporunda önemli isimler yetiştirdiğini anlatan Boz, "Atıcılık sporunda Kahramanmaraş ülkemizin parlayan yıldızı diyebilirim. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem ilimiz hem de ülkemizi temsil edecek 3 sporcu Kahramanmaraş'tan. İnşallah sporcularımızdan derece bekliyoruz. Ben Kahramanmaraş'ın atıcılık sporunun merkezi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemlerde burada uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.