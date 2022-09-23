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Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

23.09.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu yakınlarına siyah çelenk bıraktı

İZMİR (AA) - Mora Yarımadası'nda on binlerce Müslüman Türk'ün öldürülmesiyle sonuçlanan ve tarihe "Tripoliçe Katliamı" olarak geçen olayların yıl dönümü nedeniyle Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu yakınlarına siyah çelenk bırakıldı.

Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe kentinde 23 Eylül 1821'de yaşanan katliamın yıl dönümü nedeniyle Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri, Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerindeki pankartlarla Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önüne yürüyen grup adına konfederasyonun Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Serbest, açıklama yaptı.

1821 yılına kadar Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda bulunan Tripoliçe şehrinde Türkler, Yunanlar ve farklı milletlerden insanların uyum içinde yaşadığını, Yunan çetecilerin önce Atina ve Navarin'de ardından Tripoliçe kentinde Türklere saldırılar düzenlediğini ifade eden Serbest, şöyle konuştu:

" 'Türklere ölüm' sloganıyla 23 Eylül 1821'de Tripoliçe şehrinde çocuk, kadın, hamile ve yaşlı demeden 40 bin Türk'ü hunharca, acımasızca, işkenceyle katletmişlerdir. Bu katliamlar tek bir Türk kalmayıncaya kadar devam etmiştir. Bu caniler Türk mezarlarından ölülerin kemiklerini çıkararak yakmıştır."

Serbest, katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, olayın üzerinden 201 yıl geçse de Tripoliçe katliamını hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade ederek, "Bu bir soykırımdır, insanlık suçudur. Bu soykırımı lanetliyoruz ve kınıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'nun yanındaki alana, üzerinde "Mora 1821" yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

- Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu yakınlarına siyah çelenk bıraktı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

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