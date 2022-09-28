TRT Belgesel yeni yayın dönemine başladı

İSTANBUL (AA) - TRT Belgesel, yeni yayın döneminde tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar çeşitli kategorilerde birbirinden farklı 23 yapımı seyircilerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Yönetimi, TRT Belgesel'in ekran yüzleri ile kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Programda konuşan Genel Müdür Sobacı, 18 televizyon kanalı, 17 radyo istasyonu, giderek büyüyen uluslararası haber platformları, dijital uygulamalar ile ulusal ve uluslararası onlarca etkinliğe sahip olan TRT'nin, yeni dönemde her bir kanalının ve platformunun ayrı ayrı yürütülen çalışmalarla yenilenerek zenginleştiğini ve derinlik kazandığını söyledi.

Sobacı, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla hareket eden TRT'nin tüm içerikleri bir mücevher gibi hassasiyetle işlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu içeriği iletişim mecralarımız vasıtasıyla siz değerli izleyicilerimize ve uluslararası değerli takipçilerimize pek çok farklı kanaldan sunuyoruz. Bugünün dünyasında bir insana ulaşmak ne kadar kolaysa, onunla kalıcı bir iletişim sağlamak o kadar zor. Milyonlarca mesajın ve içeriğin arasında sıyrılmak, dikkatleri çekmek ve bilgiyi idrak seviyesine çıkarmak meselesi, kitle iletişimin en kritik noktası diyebiliriz bugünlerde.

Bizler asıl olanı, insanın ve varlığın özünü, ruhu ve hakikati temel alan, ahlaki sınırları koruyan, insanın dış ve iç dünyasını bir bütünlük içinde dengeleyen ve bugünün dünyasının gerçeğini anlatan bir içerik alanını benimsiyoruz. Bunun içindir ki pek çok ülkede çocuklar, TRT yapımı çizgi filmlerden öğrendikleri Türkçe ile selamlaşıyor. Türk dizileri ve yapımlarının sayesinde, yetişkinlerle Türkçe iletişim kuruyoruz."

- "Yaşamın derinliğiyle hemhal olacağınız yeni bir dönem vadediyoruz"

TRT Belgesel'in, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı olduğunu aktaran Sobacı, içerik yelpazelerini, farklı özelliklerdeki izleyici kitlelerinin ilgi alanları ve beklentilerine göre genişlettiklerini ifade etti.

Uzun süren çalışmalar ve titizlikle yürütülen süreçler sonunda mevcut yapımların yanı sıra onlarca yeni programla seyirci karşısında olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Sobacı, "İnsanı, doğayı, tarihi, olayları ve konuları perde perde açıp arka planındaki mücadeleyi evlerinize taşıyor, yaşamın derinliği, narinliği ve detaylarıyla hemhal olacağınız bir yeni dönemi size vadediyoruz. Görünenin değil, özün izinde bir yayın içeriğiyle geçmişten geleceğe, coğrafyamızdan dünyanın her köşesine zihninizde bağlantılar, kalbinizde köprüler kurmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet Zahid Sobacı, TRT Belgesel'in yeni yapımlarına değinerek, doğa, insan ve macera odaklı yapımların yanı sıra yeni dökü-dramalar, yakın tarihe ve gündeme odaklı araştırma, süreç belgeselleri, bilim teknoloji belgeselleri, sualtı belgeselleri, spor belgeselleri ve sıra dışı özgün hikayelerin seyirci karşısına çıkacağını aktardı.

- TRT Belgesel'in yeni yapımları

Kanalın yeni yapımları arasında yer alan "Savunma Sanayisinin Yalnız Dehaları" belgeselinde Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Şakir Zümre ve Necmettin Erbakan'ın mücadele dolu yaşamları, dökü-drama yoluyla aktarılıyor.

"Oyunbozan"da, Türk Silahlı Kuvvetleri için Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre tasarlanan atak helikopterinin tasarım süreci ve hangi teknolojileri barındırdığı, projenin mimarları tarafından anlatılıyor, uzmanlarca yorumlanıyor.

"Maskelerin Ardında: Siber Savaş" adlı yapımda da siber dünyada bugüne kadar nelerin yaşandığı ve yarın neler yaşanacağı masaya yatırılıyor.

"Afetler"de, Türkiye'de ve dünyada yaşanan orman yangınları, depremler, seller gibi doğal afetlerden dramatik sahneler, çarpıcı olay anı görüntüleri, devletin afetlere karşı attığı adımlar, tanık ve uzman röportajlarıyla birlikte ekrana yansıyor.

"Dünyayı Darp Edenler" belgesel serisi de darbeler tarihini ele alırken, Türkiye'den ve dünyadan tanıklıklar ve belgeleri seyircilerin dikkatine sunuyor.

"Karanlık Miras" belgeseli, geçmişten bugüne Batı zihniyetinin izini sürüyor ve tarihin kırılma noktalarına odaklanıyor. Türkiye'den ve dünyadan çarpıcı isimlerle röportajlar da belgeselde yer alıyor.

"30 yılın Ardından" belgeseli, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık savaşı ve mücadelesini anlatıyor.

"Tut Elimden", Türk sağlık sisteminin gücünü ve zorlu hastalıklara karşı mücadele eden doktorların başarılı tedavi süreçlerini ekranlara getiriyor.

"90'lar Dünyası"nda, 1990'lı yıllarda efsaneleşen şarkıları, unutulamayan dizileri, televizyon şovlarını ve Türk siyasetinin hafızalara kazınan olaylarını seyirciyle buluşturuyor.

"Türk İşi Gemiler"de Türk mühendislerin inşa ettiği olağanüstü gemiler anlatılıyor.

"Çocuğum İçin", zor şartlarda yaşayan, hayaller kuran çocuklar ve yokluk içinde evlatları için mücadele eden anne babaların öykülerini ekrana getiriyor.

"Açık Ateş" belgeselinde şef Yılmaz Öztürk, her bölümde Türkiye'nin farklı bir coğrafi bölgesinde açık ateş felsefesini uygulamalı bir biçimde anlatırken bir yandan kamp hayatına dair ipuçları veriyor.

"Ormanın Sırrı: Karakulak", Anadolu'nun yaban kedisi karakulağın yaşamını inceliyor.

"Maceraya Engel Yok", biri görme, biri duyma, biri de yürüme engelli üç dostun yolculuğunu anlatıyor.

"Gönüllü Veteriner", kendini engelli hayvanlara adayan bir gönüllü ve işine aşık bir veterinerin köy köy, şehir şehir gezip hayvanlar için şifa dağıtmasını anlatan görüntüleri seyircilerin beğenisine sunuyor.

"Sualtı Ustaları", dünyanın en zor işlerinden biri olan endüstriyel dalgıçlık mesleğinin zorlu görevlerine şahitlik ediyor.

"Türlerin İzinde" belgeselinde, kendini su altındaki doğal yaşamı araştırmaya, fotoğraflamaya adamış ödüllü bir dalgıç ve kaşif olan Erkan Balk, Türkiye'nin keşfedilmemiş rotalarında dalış yapıyor ve yeni türlerin izini sürüyor.

"Ata Tohumları", Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun üzerinde titizlikle çalıştığı, asırlar öncesinden sağlam bir bilinçle bugüne kadar muhafaza edilmiş büyük bir servet olan ata tohumunun hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Arabeskin sosyolojik anlamda doğuşundan, 2000'li yıllarda farklı türlerle yeniden yorumlanmasına kadar tüm evrelerini detaylarıyla ele alan "Bir Arabesk Muhabbeti" isimli belgesel, her bölümde arabeskin bilinmeyen bir yönünü izleyiciye sunuyor.

"Demir Atlı Yörükler", down sendromlu Erden ve abisi Adem'in, İstanbul'dan Mersin'e yapacakları seyahati konu alıyor.

"Kuru Pasta Gazoz", Ankara'nın mütevazı semtlerindeki düğün salonlarında düğün şarkıcısı, piyanist şantör, bağlamacı, düğün fotoğrafçısı olarak çalışanların yaşantılarını konu ediniyor.

"Dünyada Kadın Olmak", yeryüzünün ayrı yerlerinde, içindeki bulundukları tüm imkansızlıklara ve engellere rağmen zorluklara karşı her işin üstesinden büyük bir çalışkanlıkla gelen anneler, sanatçılar, farklı meslek grubundan kadınların öyküsünü ekranlara taşıyor.

"Yüz Görümü", Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaşayan çocukluk arkadaşı 4 genç kızın töreye başkaldırışını anlatıyor.

TRT Belgesel'in ayrıca sevilen yapımları "Şehirden Uzakta", "Tarihin Efsaneleri", "Türkiye'nin Dev Yapıları", "Ulak", "Aile Olmak", "Koruyucular", "Su Savaşları", "Yiyeceğin Serüveni", "Yaşamın Kıyısında: Nefes", "Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları", "Sahibini Arayan Fotoğraflar", "Kameralı Adam" ve "İnançlar ve Yaşamlar" da yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam edecek.