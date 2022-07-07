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TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

07.07.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı doktorlar, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda meslektaşları Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesini protesto etmek için 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Hacettepe Tıp Fakültesi binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Mine Coşkun, dün doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden dolayı üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Sağlıkta şiddetin münferit bir olay değil, toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle ifade ettiklerini söyleyen Coşkun, "Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlem alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı, toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi." dedi.

Sağlık emekçilerine en ufak bir zararın gelmesine tahammüllerinin olmadığını ifade eden Coşkun, şiddetin öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorun olduğunu anlattı.

Karakaya'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Coşkun, ülke genelinde bugün ve yarın iş bıraktıklarını bildirdi.

Eyleme, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası da destek verdi.

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

TTB'ye üye doktorlar, Konya'da meslektaşlarının öldürülmesine tepki için iş bıraktı

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