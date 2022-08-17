YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

17.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni üretim panosu ile Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her türlü olumsuzluklardan uzak bir çalışma hayatı dileyerek, "Büyük ve güçlü ülkemizin gelişip büyümesi, kalkınması için emek harcarken can veren maden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de maden şehitlerinin isimlerinin yaşatılabilmesi için anıt projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu kurum var olduğu sürece kutsal ve mukaddes olan görevini üyelerimizin menfaatleri yönünde devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

Dua edilen programda Vali Tutulmaz, işçilerle sohbet etti.

Programa, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenciler katıldı.

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
anıt pano ttk üretim

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:56
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
19:58
Yatsı
21:28
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.