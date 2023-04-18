Tuba Büyüküstün balmumu figürünü görmeye ikiz kızlarıyla gitmişti! Görenler "Babasının aynısı" dedi

Tuba Büyüküstün kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında görüntülenmişti. Balmumu herkesi birebir aynısı olan oyuncunun yanından ise kızları Maya ve Toprak vardı.
Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak annelerinin balmumu heykeli karşısında epey şaşırdı.
Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan ikiz kızlarını görenler de kızların babalarına benzerliğiyle şaşkına döndü.
Onur Saylak'a benzetilen Maya ve Toprak'ın kocaman olmasına yorumlar yağdı. Geçtiğimiz günlerde TİP'e üye olan Saylak'ın kızları beğeni topladı.