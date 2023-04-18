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  4. Tuba Büyüküstün balmumu figürünü görmeye ikiz kızlarıyla gitmişti! Görenler "Babasının aynısı" dedi

Tuba Büyüküstün balmumu figürünü görmeye ikiz kızlarıyla gitmişti! Görenler "Babasının aynısı" dedi

18.04.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün son olarak kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında kızları Maya ve Toprak ile poz verdi. Kocaman olan ikizleriyle görüntülenen güzel oyuncuya beğeni yağarken kızlarıyla ilgili de "Kızlar tıpkı babaları" yorumları geldi.

Tuba Büyüküstün kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında görüntülenmişti. Balmumu herkesi birebir aynısı olan oyuncunun yanından ise kızları Maya ve Toprak vardı.

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak annelerinin balmumu heykeli karşısında epey şaşırdı.

Olay açıklama! Sansürsüz çıplak fotoğrafları... Olay açıklama! Sansürsüz çıplak fotoğrafları...

Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan ikiz kızlarını görenler de kızların babalarına benzerliğiyle şaşkına döndü.

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Onur Saylak'a benzetilen Maya ve Toprak'ın kocaman olmasına yorumlar yağdı. Geçtiğimiz günlerde TİP'e üye olan Saylak'ın kızları beğeni topladı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Onur Saylak Tuba Büyüküstün Oyuncu yaşında

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