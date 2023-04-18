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Iggy Azalea, sansürsüz çıplak fotoğraflarıyla dolu bir kitap hazırladığını duyurdu

18.04.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü rapçileri arasında yer alan Iggy Azalea, "Ben asla kullanmam" dediği yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açarak paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Kıvrımlarını sergileyen ünlü isim sansürsüz çıplak fotoğraflarıyla dolu bir kitap hazırladığını da duyurdu.

Iggy Azalea, sansürsüz çıplak fotoğraflarıyla dolu bir kitap hazırladığını duyurdu

Rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Başlarda OnlyFans platformunu eleştiren Iggy Azalea, geri adım atarak "Hiç çekinmeden, sansürsüz içerikler paylaşacağım" deyince olay olmuştu.

OnlyFans hesabında yaptığı paylaşımlardan gelen geliri arabalara, teknelere ve elmaslara harcadığını belirten Iggy Azalea, tek amacının daha fazla para kazanmak olduğunu söyledi.

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Kıvrımlarını sergileyen güzel daha da ileri giderek sansürsüz çıplak fotoğraflarıyla dolu bir kitap hazırladığını da duyurdu.

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Ünlü isim "Aralık ayında piyasaya çıkacak olan kitaptan sansürlenmemiş görsel seçimlerini paylaşıyor. Adı 'Cehennemden Daha Sıcak' yorumları aldı.

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Iggy Azalea OnlyFans ele

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