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  4. Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" dedi! O anlar sosyal medyada tepki çekti

Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" dedi! O anlar sosyal medyada tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 08:10
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Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan birlikle rol aldıkları Zeytin Ağacı dizisinin galasında boy gösterdi. Seda Bakan konuşurken Tuba Büyüküstün'ün sözünü keserek "Ben seni tanımıyordum" demesi sosyal medyayı salladı. Oyuncuya eleştiri yağdı.

Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen galadaki görüntüleri yeniden gündem oldu. Zeytin Ağacı dizisinde rol alan ikilinin arasında gerilim olduğu iddia edildi.

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Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölündü.

Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken "Seda, sus tamam, sus artık" demesi kameralara yansımıştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İkilinin arasındaki bu diyalog sonrası Twitter'da Tuba Büyüküstün TT oldu. Tuba Büyüküstün'ün tavrına sosyal medyada eleştiri yağdı.

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Tuba Büyüküstün eleştirilirken arkadaşı Seda Bakan ile bir karesini paylaştı ama eleştiri oklarının hedefinden çıkamadı. İşte yapılan o eleştirilerden bazıları...

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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