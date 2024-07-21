Tuba Büyüküstün Seda Bakan'a "Ben seni tanımıyordum" dedi! O anlar sosyal medyada tepki çekti

Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşen galadaki görüntüleri yeniden gündem oldu. Zeytin Ağacı dizisinde rol alan ikilinin arasında gerilim olduğu iddia edildi.

Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölündü.

Büyüküstün'ün bu tavrı dikkat çekerken "Seda, sus tamam, sus artık" demesi kameralara yansımıştı.

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İkilinin arasındaki bu diyalog sonrası Twitter'da Tuba Büyüküstün TT oldu. Tuba Büyüküstün'ün tavrına sosyal medyada eleştiri yağdı.

Tuba Büyüküstün eleştirilirken arkadaşı Seda Bakan ile bir karesini paylaştı ama eleştiri oklarının hedefinden çıkamadı. İşte yapılan o eleştirilerden bazıları...