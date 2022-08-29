YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

29.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Sözen, TÜBİTAK'ın desteklediği proje ile Artvin ve Kelkit Vadisi'ndeki köylerden topladığı kuru fasulye genotipleri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı 16 çeşit adayı belirledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine geçen Sözen öncülüğündeki öğretim üyeleri, 2017 yılında "İleri Düzey Kuru Fasulye Genotiplerinin Agro-Morfolojik, Genetik ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi Projesi" hazırladı.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje ile Artvin ile Kelkit Vadisi sınırlarında yer alan il ve ilçelere bağlı köylerden toplanan yerel kuru fasulye genotipleri 3 yıl süre ile saf-hat seleksiyon yöntemine tabi tutuldu.

Temin edilen kuru fasulye genotipleri ile standart çeşitleri karşılaştırmak suretiyle ekimler yapılarak, verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı 16 kuru fasulye çeşit adayı tespit edildi.

Doç. Dr. Ömer Sözen, AA muhabirine, bitki genetik kaynaklarının korunması adına köylerden topladığı kuru fasulye popülasyonları üzerine araştırma yaptığını belirterek, "Kuru fasulye popülasyonlarının birer duplikasyonlarını, İzmir Menemen'de bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası ve Ankara'da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankası'na kazandırmak suretiyle gelecek nesiller için teminat altına aldık." dedi.

Bunların sadece tohum gen bankalarında durmayacağına değinen Sözen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ıslah çalışmaları için de değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK projesi kapsamındaki çalışmalarımda oluşturduğum birçok fasulye genotipini seleksiyon yöntemiyle ileri düzeye kadar getirip saflaştırmak suretiyle tescile hazır hale getireceğim. Tarla bitkileri içerisinde 40'larda kalmış olan kuru fasulye çeşit sayısında bizim araştırdığımız popülasyondan bir ya da birkaç tanesini tescile sunmak suretiyle Türkiye çiftçisine üretim miktarını artıracak katkı sunacağız."

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

TÜBİTAK desteğiyle verimi yüksek kuru fasulye çeşit adayları belirlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kırşehir Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:02
Öğle
12:49
İkindi
16:30
Akşam
19:27
Yatsı
20:49
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.