Tuğba Ekinci'nin Rafet El Roman ve Gökhan Özen’le ilgili yaptığı yorum gündem oldu! "Öyle yumurta gibi erkek mi, olur"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, köpeğiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, hava soğuk olduğu için köpeğini kalın giydirdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı bakın son dönemde estetikleriyle konuşulan isimler hakkında ne yorum yaptı.
Şarkıcılar Gökhan Özen ve Rafet El Roman yüzlerindeki değişimle gündem olmuşlardı. Estetik yaptırdıkları konuşulan ve sosyal medyada gündem olan Gökhan Özen ve Rafet El Roman hakkında, şarkıcı Tuğba Ekinci'den eleştiri geldi.
Snobmagazin'in haberine göre, Gökhan Özen ve Rafet El Roman için şarkıcı, "Sanki bir doktor hatası... Bir doktor çağırıp katletmiş. Erkeğe yakışmayacak şeyler. Karizmatik değil. Karizmaları çöp olmuş. Kadın hayranları var, ne diyorlar acaba?" ifadelerini kullandı.
Gökhan Özen'in, 'Sağlık için operasyon oldum' sözleri için şarkıcı, "Erkek dediğin çizgili, kadın pürüzsüz olur. O ne öyle yumurta gibi, öyle erkek mi olur?" açıklamasını yaptı.
Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rafet El Roman bu kez son haliyle dikkat çekmişti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem olmuştu.
Rafet El Roman konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı çok pişman olduğunu söylemişti. Şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullanmıştı.