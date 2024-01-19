Tuğba Ekinci'nin Rafet El Roman ve Gökhan Özen’le ilgili yaptığı yorum gündem oldu! "Öyle yumurta gibi erkek mi, olur"

Snobmagazin'in haberine göre, Gökhan Özen ve Rafet El Roman için şarkıcı, "Sanki bir doktor hatası... Bir doktor çağırıp katletmiş. Erkeğe yakışmayacak şeyler. Karizmatik değil. Karizmaları çöp olmuş. Kadın hayranları var, ne diyorlar acaba?" ifadelerini kullandı.