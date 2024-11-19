Tükenmişlik sendromu yaşamıştı! Meryem Uzerli 11 yıl sonra o diziyle ekrana dönüyor! Metres rolüyle geliyor...

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için geri sayım başladı. Yeni sezonun en iddialı dizisi olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu.
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi'yle yeniden ekranlara döndü. Dizinin tanıtımında görünen Uzerli'yi görenler şaşkınlık yaşadı. Metres rolüyle karşımıza çıkan Uzerli'ye sosyal medyada yorum yağdı. Eski ve yeni Hürrem'i görenler heyecanlandı.
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