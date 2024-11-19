Tükenmişlik sendromu yaşamıştı! Meryem Uzerli 11 yıl sonra o diziyle ekrana dönüyor! Metres rolüyle geliyor...

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için geri sayım başladı. Yeni sezonun en iddialı dizisi olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu.