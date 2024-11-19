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Tükenmişlik sendromu yaşamıştı! Meryem Uzerli 11 yıl sonra o diziyle ekrana dönüyor! Metres rolüyle geliyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.11.2024 09:49
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Muhteşem Yüzyıl'da televizyon tarihinin en unutulmaz karakteri olan Hürrem Sultan'ı canlandıran oyuncu Meryem Uzerli, 2013 yılında tükenmişlik sendromu nedeniyle diziyi aniden bırakıp Almanya'ya gitmişti. Uzun bir aradan sonra ünlü oyuncu yeniden ekranlara döndü.

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar için geri sayım başladı. Yeni sezonun en iddialı dizisi olan Şakir Paşa Ailesi'nin yeni tanıtımı sosyal medyaya damga vurdu.

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11 YIL SONRA EKRANLARA DÖNDÜ!

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Şakir Paşa Ailesi'yle yeniden ekranlara döndü. Dizinin tanıtımında görünen Uzerli'yi görenler şaşkınlık yaşadı. Metres rolüyle karşımıza çıkan Uzerli'ye sosyal medyada yorum yağdı. Eski ve yeni Hürrem'i görenler heyecanlandı. 

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...
Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Vahide Perçin muhteşem yüzyıl
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