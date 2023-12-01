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Tüm dünya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin farklı mağlubiyetini konuşuyor! "Brugge'ün Türkiye gezisi", "Türk devi küçük düştü"

01.12.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta Türk futbolu adına adeta kabus gibi geçti. Beşiktaş rakibini Club Brugge'a 5-0, Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak taraftarlarını oldukça üzdü. Temsilcilerimizin bu mağlubiyetleri dünya basınında da geniş yankı uyandırırken, mücadelelerin ardından oldukça ilginç başlıklar atıldı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Türk futbolu adına tarihi bir hezimet yaşandı. 5. hafta maçlarında Beşiktaş Club Brugge'e 5-0, Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak herkesi şaşkına çeviren sonuçlarla sahadan ayrıldılar.

Temsilcilerimiz aldıkları bu mağlubiyetler dünya futbol kamuoyunda da oldukça şaşkınlık yaratırken, sonuçlar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Belçika basını Brugge'ün Beşiktaş karşısındaki galibiyetini okuyucularına "Brugge'ün Türkiye gezisi" şeklinde aktarırken, Danimarka basını Nordsjaelland'ın galibiyetini okuyucularına "Türk devi Fenerbahçe küçük düştü" başlığıyla sundu.

İŞTE O MANŞETLER
Canlı Skor

PORTEKİZ (O'JOGO) 

PORTEKİZ (O'JOGO) 

"Schjelderup Fenerbahçe karşısında parladı. Benfica'nın Nordsjaelland'a kiraladığı kanat oyuncusu Türklere karşı alınan 6-1'lik galibiyitte ön plandaydı"

BELÇİKA (VOETBALKRANT)  

BELÇİKA (VOETBALKRANT)  

"Club Brugge, Türkiye'de kolay bir zafer elde etti."

DANİMARKA (SPORT TV2)  

DANİMARKA (SPORT TV2)  

"Nordsjaelland, Avrupa'nın büyük takımlarını ezip geçiyor. Farum'daki suni çim sahada Türk devi Fenerbahçe'yi küçük düşürerek harika bir maç çıkardı"

BELÇİKA (VOETBAL NIEUWS) 

BELÇİKA (VOETBAL NIEUWS) 

"Club Brugge, Türkiye gezisini muhteşem bir Avrupa gecesini dönüştürdü."

İTALYA (GAZZETTA)  

İTALYA (GAZZETTA)  

"Nordsjaelland kendi taraftarları önünde gol atma konusunda uzmanlaştı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden farkı ikiye indirdi, ancak bu tempoyu değiştirmeye yetmedi."

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