Tüm dünya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin farklı mağlubiyetini konuşuyor! "Brugge'ün Türkiye gezisi", "Türk devi küçük düştü"

UEFA Konferans Ligi'nde Türk futbolu adına tarihi bir hezimet yaşandı. 5. hafta maçlarında Beşiktaş Club Brugge'e 5-0, Fenerbahçe ise Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak herkesi şaşkına çeviren sonuçlarla sahadan ayrıldılar.

Temsilcilerimiz aldıkları bu mağlubiyetler dünya futbol kamuoyunda da oldukça şaşkınlık yaratırken, sonuçlar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Belçika basını Brugge'ün Beşiktaş karşısındaki galibiyetini okuyucularına "Brugge'ün Türkiye gezisi" şeklinde aktarırken, Danimarka basını Nordsjaelland'ın galibiyetini okuyucularına "Türk devi Fenerbahçe küçük düştü" başlığıyla sundu.

İŞTE O MANŞETLER

