Tüm dünya bizi konuşuyor... Türkiye'nin turlaması sonrası şaştılar! "Uzun süre hatırlanacak bir gece"

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile devirerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız'ın bu galibiyeti Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.
Çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak millilerin bu galibiyeti sonrası dünya medyası şaşkınlığını gizlemezken, dikkat çeken manşetler atıldı.
Avusturya’nun ‘Yaz Gecesi Rüyası’na Türkiye son verdi.
Heute: Türkiye, Avusturya’nın kalbini kırdı.
Merih Demiral’in, Mert Günok’un, meşalelerini, tutkularını ve gürültülerini getiren binlerce Türkiye taraftarının anısına uzun süre hatırlanacak bir gece.
Merih Demiral, Ralf Rangnick’i attığı 2 golle sersemletti.
Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor. Ve Türkiye hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.