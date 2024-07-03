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Tüm dünya bizi konuşuyor... Türkiye'nin turlaması sonrası şaştılar! "Uzun süre hatırlanacak bir gece"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 09:11
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A Milli Takımımız Avusturya'yı turnuva dışına iterek adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlıların bu galibiyeti dünyada da geniş yankı uyandırırken, dikkat çeken manşetler ortaya çıktı. İşte o manşetler...

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile devirerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız'ın bu galibiyeti Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

Çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak millilerin bu galibiyeti sonrası dünya medyası şaşkınlığını gizlemezken, dikkat çeken manşetler atıldı.

Euro 2024 Canlı Skor

KRONEN ZEITUNG (AVUSTURYA)

KRONEN ZEITUNG (AVUSTURYA)

Avusturya’nun ‘Yaz Gecesi Rüyası’na Türkiye son verdi.

HEUTE (AVUSTURYA)

HEUTE (AVUSTURYA)

Heute: Türkiye, Avusturya’nın kalbini kırdı.

TIMES SPORT (İNGİLTERE)

TIMES SPORT (İNGİLTERE)

Merih Demiral’in, Mert Günok’un, meşalelerini, tutkularını ve gürültülerini getiren binlerce Türkiye taraftarının anısına uzun süre hatırlanacak bir gece.

THE SUN (İNGİLTERE)

THE SUN (İNGİLTERE)

Merih Demiral, Ralf Rangnick’i attığı 2 golle sersemletti.

MARCA (İSPANYA)

MARCA (İSPANYA)

Güler icat ediyor, Demiral infaz ediyor, Günok kurtarıyor. Ve Türkiye hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye son dakika euro 2024 milli takım
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