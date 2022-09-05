Tüm dünya bu transferi konuşacak! Çağlar Söyüncü Türkiye'ye geliyor...

Leicester City'den skandal hareket... Çağlar Söyüncü'ye önerilen sözleşmenin kabul edilmemesi İngiliz devini çileden çıkardı. Dünya devleri tarafından izlenen ve takımdan ayrılmak için önerilen sözleşmeyi kabul etmeyen Çağlar, takımdan kesildi. Premier Lig'de hiçbir maçta oynatılmayan milli oyuncu ayrılığı kafasına koydu.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Çağlar Söyüncü'nün bu durumundan sonra birçok kulüp yıldız ismi kiralamak için sıraya girdi. Bu kulüplerden en istekli olanı Beşiktaş ve Galatasaray... Özellikle Galatasaray'ın çok istediği Çağlar için girişimlere başlandı.

ÇAĞLAR TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Leicester City'de bu saatten sonra forma giymesinin hayal olduğunu bilen Çağlar, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray ya da Beşiktaş'a gitmek istiyor. Transfer döneminin sonlarına gelinirken bu gelişmeyle ilgili önümüzdeki günlerde daha net bilgiler verilecek.