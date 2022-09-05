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Tüm dünya bu transferi konuşacak! Çağlar Söyüncü Türkiye'ye geliyor...

05.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir transfer geliyor. Premier Lig'de Leicester City'de oynayan fakat bu yıl forma şansı bulamayan Çağlar, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Bir dönem Real Madrid'in peşinde olduğu milli oyuncumuz Leicester City'den ayrılmak için her yolu deniyor. İngiliz kulübünün önerdiği sözleşme teklifini kabul etmediği için maçlarda oynatılmayan Çağlar, sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynamak istiyor.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Leicester City'den skandal hareket... Çağlar Söyüncü'ye önerilen sözleşmenin kabul edilmemesi İngiliz devini çileden çıkardı. Dünya devleri tarafından izlenen ve takımdan ayrılmak için önerilen sözleşmeyi kabul etmeyen Çağlar, takımdan kesildi. Premier Lig'de hiçbir maçta oynatılmayan milli oyuncu ayrılığı kafasına koydu.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Çağlar Söyüncü'nün bu durumundan sonra birçok kulüp yıldız ismi kiralamak için sıraya girdi. Bu kulüplerden en istekli olanı Beşiktaş ve Galatasaray... Özellikle Galatasaray'ın çok istediği Çağlar için girişimlere başlandı.

ÇAĞLAR TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

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Leicester City'de bu saatten sonra forma giymesinin hayal olduğunu bilen Çağlar, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray ya da Beşiktaş'a gitmek istiyor. Transfer döneminin sonlarına gelinirken bu gelişmeyle ilgili önümüzdeki günlerde daha net bilgiler verilecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FOTOĞRAFLARI

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