Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldığını açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifa kararını kabul etmeyerek deneyimli teknik adamla devam etme yönündeki tavrını ortaya koydu. Yaşanan gelişme, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük gündemini yeniden hareketlendirdi.
Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım gelişmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da gündem oldu. Kartal'ın istifa açıklaması ve başkan Yıldırım'ın bu kararı geri çevirmesi, farklı ülkelerdeki spor yayınlarında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
“Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliğin ardından teknik direktör Kartal'ın istifasını reddetti” ifadeleriyle aktardı. (ESPN)
“Fenerbahçe, teknik direktörünün istifasını reddetti: ‘Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı’” başlığını kullandı. (MARCA)
“Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile alınan beraberliğin ardından teknik direktörünün istifasını kabul etmedi” ifadelerine yer verdi. (L'EQUIPE)
“Fenerbahçe'de Türk işi! Teknik direktör istifa ediyor, başkan doğruluyor: ‘Ona bir şişe attılar’. Roma ile alınan beraberliğin ardından Türk teknik direktör Kartal soru kabul etmedi...” sözleriyle okuyucularına duyurdu. (LA GAZZETTA DELLO SPORT)
“Fenerbahçe'de olaylı gece, teknik direktör Kartal Roma beraberliğinin ardından basın toplantısında istifa etti!” ifadelerini kullandı. (CORRIERE DELLO SPORT)
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