Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldığını açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifa kararını kabul etmeyerek deneyimli teknik adamla devam etme yönündeki tavrını ortaya koydu. Yaşanan gelişme, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük gündemini yeniden hareketlendirdi.

DÜNYA BASININDA YANKI BULDU

Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım gelişmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da gündem oldu. Kartal'ın istifa açıklaması ve başkan Yıldırım'ın bu kararı geri çevirmesi, farklı ülkelerdeki spor yayınlarında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.