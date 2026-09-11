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Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!"

İsmail Kartal’ın Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklaması ve Başkan Aziz Yıldırım’ın bu kararı kabul etmemesi, Fenerbahçe gündemini sarstı. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan kriz dünya basınında da geniş yer buldu.

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!"
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldığını açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe de olaylı gece!" 1

Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifa kararını kabul etmeyerek deneyimli teknik adamla devam etme yönündeki tavrını ortaya koydu. Yaşanan gelişme, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük gündemini yeniden hareketlendirdi.

DÜNYA BASININDA YANKI BULDU

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe de olaylı gece!" 2

Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım gelişmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da gündem oldu. Kartal'ın istifa açıklaması ve başkan Yıldırım'ın bu kararı geri çevirmesi, farklı ülkelerdeki spor yayınlarında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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"İSTİFA ETTİ, REDDEDİLDİ"

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!" G1

“Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliğin ardından teknik direktör Kartal'ın istifasını reddetti” ifadeleriyle aktardı. (ESPN)

"KONU KAPANDI!" 

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!" G2

“Fenerbahçe, teknik direktörünün istifasını reddetti: ‘Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı’” başlığını kullandı. (MARCA)

"İSTAFA KABUL EDİLMEDİ" 

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!" G3

“Fenerbahçe Başkanı, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile alınan beraberliğin ardından teknik direktörünün istifasını kabul etmedi” ifadelerine yer verdi. (L'EQUIPE)

"ONA BİR ŞİŞE ATTILAR!" 

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!" G4

“Fenerbahçe'de Türk işi! Teknik direktör istifa ediyor, başkan doğruluyor: ‘Ona bir şişe attılar’. Roma ile alınan beraberliğin ardından Türk teknik direktör Kartal soru kabul etmedi...” sözleriyle okuyucularına duyurdu. (LA GAZZETTA DELLO SPORT)

"F.BAHÇE'DE OLAYLI GECE!" 

Tüm dünya istifayı konuşuyor! Onlar da şaşkına döndü: "Fenerbahçe'de olaylı gece!" G5

“Fenerbahçe'de olaylı gece, teknik direktör Kartal Roma beraberliğinin ardından basın toplantısında istifa etti!” ifadelerini kullandı. (CORRIERE DELLO SPORT)

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İsmail Kartal Aziz Yıldırım istifa son dakika fenerbahçe
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