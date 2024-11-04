Tüm dünya Mourinho'yu konuşuyor! O hareketine şaştılar: Sahaya takla atarak girdi...

THE SUN (İNGİLTERE)

"Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı. Ancak Fenerbahçe taraftarı Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak."