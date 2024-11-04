Tüm dünya Mourinho'yu konuşuyor! O hareketine şaştılar: Sahaya takla atarak girdi...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor'u 90+12. dakikada attığı golle 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, atılan golün ardından Portekizli hoca Jose Mourinho sevinçten çılgına dönmüştü.
Maçın son düdüğünün ardından sahaya dalan ve çılgınca bir sevinç yaşayan Mou'nun bu halleri dünya basınında da oldukça ilgi çekti.
"Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi."
"Jose Mourinho, eski Manhester United yıldızının Fenerbahçe adına uzatmalarda attığı galibiyet golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı."
"Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı. Ancak Fenerbahçe taraftarı Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak."
"Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona 'özel' ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."
"Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor. Pazar akşamı bunu bir kez daha kanıtladı."