Tüm dünyada son dakika olarak geçtiler! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun ilk çalımı... Leroy Sane transferinde mutlu son çok yakın

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da 1 numaralı gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında Leroy Sane geliyor.

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ve Alman devi Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leroy Sane için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TÜM DÜNYADA SON DAKİKA GEÇTİLER

Tüm dünyada son dakika olarak Galarasaray-Sane transferine dair haberler geçilirken transferin bitmeye oldukça yakın olduğu kaydedildi.

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