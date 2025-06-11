Tüm dünyada son dakika olarak geçtiler! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun ilk çalımı... Leroy Sane transferinde mutlu son çok yakın

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da 1 numaralı gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında Leroy Sane geliyor.
Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ve Alman devi Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leroy Sane için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Tüm dünyada son dakika olarak Galarasaray-Sane transferine dair haberler geçilirken transferin bitmeye oldukça yakın olduğu kaydedildi.
Sky Sport'un son dakika olarak geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.
Gazeteci Fabrizio Romano ise Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bild de bu haberi doğrularken Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.
Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray, Leroy Sane transferinde 'Şampiyonlar Ligi' faktörü sebebiyle bir adım önde. Galatasaray, Sane ile 3 yıllık anlaşmaya çok yakın.
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