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Tüm dünyada son dakika olarak geçtiler! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun ilk çalımı... Leroy Sane transferinde mutlu son çok yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray gözünü Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'ye dikmişti. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin de istediği bu isim için Sarı-Kırmızılılar büyük mesafe kat ederken dünya spor basınında transferin gelişmeleri son dakika olarak verildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da 1 numaralı gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başında Leroy Sane geliyor.

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ve Alman devi Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leroy Sane için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TÜM DÜNYADA SON DAKİKA GEÇTİLER

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Tüm dünyada son dakika olarak Galarasaray-Sane transferine dair haberler geçilirken transferin bitmeye oldukça yakın olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA GEÇTİLER

SON DAKİKA GEÇTİLER

Sky Sport'un son dakika olarak geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Gazeteci Fabrizio Romano ise Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı. Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

ALMANLAR DA DOĞRULADI

ALMANLAR DA DOĞRULADI

Öte yandan Bild de bu haberi doğrularken Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI...

ANLAŞMANIN DETAYLARI...

Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ..."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ..."

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray, Leroy Sane transferinde 'Şampiyonlar Ligi' faktörü sebebiyle bir adım önde. Galatasaray, Sane ile 3 yıllık anlaşmaya çok yakın.

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transfer son dakika galatasaray fenerbaçe
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