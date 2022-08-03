EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler, gün yüzüne çıktı.
Tunca Nehri'nin debisi yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle düşük seyrederken, nehir yatağında biriken çöpler kötü görüntü oluşturuyor.
Nehrin debisi DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümlerinde, saniyede 6 metreküp olarak kaydedildi.
Su seviyesinin dip konuma gelmesi nedeniyle nehrin ortasında kum adacıkları oluştu, bazı bölümler otla kaplandı.
Akıntının durma noktasına geldiği nehirde, cam, plastik atıkların yanı sıra araba lastiği, kova ve benzeri atıklar dikkat çekiyor.
Vatandaşlar nehir yatağının ve çevresinin temizlenmesini istiyor.
Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle çöpler ortaya çıktı
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